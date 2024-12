Salute Panettone e Pandoro solidali per la Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana 9 dicembre 2024

9 dicembre 2024 111

111 Stampa

Redazione

Grosseto: Mercoledi 11 dicembre, dalle ore 9.30, presso l'Ospedale della Misericordia di Grosseto i volontari della Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana apriranno la "campagna natalizia di divulgazione" a sostegno della ricerca medico scientifica offrendo un panettone o un pandoro solidali. Grazie ai continui progressi terapeutici l’aspettativa di vita si è allungata significativamente ma la fibrosi cistica resta una grave malattia che richiede terapie quotidiane e ininterrotte per tutta la vita. In attesa del Natale, sarà possibile sostenere la LIFC compiendo un gesto che contribuirà a dare un futuro migliore per tanti ragazzi. Per info: 3475364188 - 3927826001

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Panettone e Pandoro solidali per la Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana Panettone e Pandoro solidali per la Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana 2024-12-09T10:00:00+01:00 128 it Mercoledi 11 dicembre, dalle ore 9.30, presso l'Ospedale della Misericordia di Grosseto i volontari della Lega Italiana Fibrosi Cistica Toscana apriranno la "campagna natalizia di divulgazione" a sostegno della ricerca medico scientifica offrendo un panettone o un pandoro solidali. PT1M /media/images/panettone-fibrosi-cistica.jpg /media/images/thumbs/x600-panettone-fibrosi-cistica.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 09 Dec 2024 10:00:00 GMT