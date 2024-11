Pallavolo: l'Under 16 Luca Consani vicne a Riotorto

Grosseto: Netta vittoria per la Luca Consani Grosseto U16 che è andata a vincere sull' ostico campo del Riotorto, formazione che aveva dato filo da torcere anche alla capolista Livorno Project.

Prima frazione perfetta, con una battuta che ha messo sotto pressione le padrone di casa e con i centrali Rossi e Ghita imprendibili per il muro/difesa avversaria. Nel secondo set è arrivata la reazione del Riotorto ma Angeli e compagne hanno tenuto, e da metà frazione sono passate a condurre chiudendo con autorità. Terzo set subito in sicurezza che ha permesso al Tecnico Rossi di far girare tutte le atlete a disposizione.

Luca Consani: Matilde Marini, Lisa Sartorio, Emma Rossi, Aurora Fanteria, Giulia Ghita, Matilde Mangani, Clara Balestri, Sofia Seghetta, Marina Pieraccini, Sofia Guidoni, Giulia Angeli, Iris Peotta, Francesca Macchi e Ginevra Consani. Allenatore Rossano Rossi; secondo allenatore Federica Brizzi; dirigente Lavinia Poggetti.