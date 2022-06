Pallavolo Grosseto vince anche la coppa federale San Lorenzo

Grosseto: Ultimo atto di una Stagione trionfale per le bimbe guidate da Ilaria Colella quello che si è consumato ieri sera nel PalaAzzurri.



Partita dalle 1000 insidie, appagamento, caldo, avversarie già battute in finale e desiderose di riscatto? … Niente di tutto questo. Le “terribili consanine” tirano fuori la solita grinta e il loro solito bel Volley per chiudere la questione in tre set senza lasciare nulla nello score delle avversarie.

"Avversario agguerritissimo - dice Coach Colella -, le mie bimbe hanno giocato la partita perfetta. Siamo state brave in ogni fondamentale, abbiamo sempre dominato la partita e mai abbassato la guardia della concentrazione a dispetto di un pubblico avversario numeroso e rumoroso. La loro voglia di chiudere in bellezza la stagione è stata premiata. Sono veramente soddisfatta di loro". E la stessa soddisfazione è chiaramente quella della Società, Dirigenza e tutti i colleghi che guardano con grande interesse il cammino di queste bimbe veramente agguerrite.

Le convocate: Luigina Iaccarino, Viola Armini, Gaia Giovani, Emma Rossi, Sabrina Delli Castelli, Ginevra Consani, Viola Murzi, Camilla Peri, Cecilia Centrella, Clara Balestri, Odessa Di Rienzo, Chiara Priori, Giulia Muzzi e Sofia Guidoni.

Un grazie di cuore da parte della società a tutti i genitori che hanno incitato e tifato a squarciagola per tutta la partita, e grazie anche alle bimbe del Grosseto Volley school che sono venute a tifare le future compagne di squadra.

Ora il meritato riposo mentre il Coach sta già pensando a come preparare al meglio la prossima stagione.