Pallavolo Grosseto, U 14 e U 16 vincono le gare del fine settimana

Grosseto: Con la vittoria sulla Polisportiva Casarosa nei quarti di finale del campionato, l'U 16 della Giorgio Peri Pallavolo Grosseto conquista la semifinale. la Polisportiva Casarosa deve arrendersi alle maremmane dopo un match condotto senza troppi ostacoli.



Per le semifinali la squadra grossetana sarà in ottima compagnia: tre 3 a 0 e un 3 a 2 hanno fatto qualificare rispettivamente l'Ambra Cavallini di Pontedera che ci farà visita al PalAzzurri, il Bellaria e l'invicta che si giocheranno la finale sempre a Grosseto.

Coach Stefano Spina è entusiasta e guarda avanti: "Bella vittoria ottenuta con forza e determinazione. Il punteggio farebbe pensare ad un impegno blando, ma non è così, sono le mie ragazze che non hanno mai fatto prendere fiato alle avversarie. Le vedo sempre più concrete e convinte dei propri mezzi. Siamo in semifinale con un tabellino di marcia impressionante, possiamo ancora crescere; siamo sulla strada giusta è veramente un bel gruppo, sono davvero soddisfatto".

Ora le ragazze sono attese da una settimana per preparare il match contro la fortissima Ambra Cavallini Pontedera, le bimbe sono caricate a molla.





Anche il GAO Orbetello si è dovuto arrendere alle grossetane della Luca Consani Grosseto nel Campionato U13 Girone A.

Troppa differenza tra le due formazioni, tecnica, struttura, gioco. Le bimbe dell'Orbetello di fronte ad un impresa impossibile. Il girone di ritorno comincia con una vittoria netta che Coach Ilaria Colella commenta così: "Partita semplice che mi ha permesso di girare tutta la rosa. E queste partite servono anche a questo. Ringrazio tutte le mie bimbe che continuano a dare chiari segni di crescita. È un vero piacere avere a che fare con loro". Continuano gli appunti che Coach Colella trascrive sul suo taccuino, tutte piccole informazioni preziose per il proseguo del cammino.

Le convocate U13: Clara Balestri, Francesca Ceccarelli, Ginevra Consani, Sofia Guidoni, Matilde Mangani, Matilde Marini, Iris Peotta,Giorgia Pieri, Marina Pieraccini,Cloe Tinti. Dirigente Francesca Chelli.