Pallavolo Grosseto: Ferrini e Riva convocate per gli allenamenti in serie D

Grosseto: Ieri le Atlete UISP Melissa Ferrini (foto1) e Givevra Riva (foto2) rispettivanete centrale e capitano under 16 rossa e centrale under 16 nera, sono state convocate per gli allenamenti in serie D da Rossano Rossi. Grande soddisfazione per il settore uisp diretto da Leonello Corridori che vede le proprie Atlete essere convocate in un contesto federale importante dopo il cammino e la crescita all’interno del team amatoriali.





“L’obiettivo della Società e nello specifico il settore che dirigo - afferma Corridori - , oltre a quello di far crescere le ragazze in un contesto sano e professionale è anche quello di forgiare atlete per i nostri gruppi Fipav! La collaborazione e il rapporto interno tra i tecnici della Società è ottimale per procedere tutti nella stessa direzione! Di sicuro, Melissa e Givevra sono solo l’inizio di questo nuovo e proficuo lavoro tecnico per la crescita dei gruppi e dei talenti.”