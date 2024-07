Pallavolo Grosseto acquista Alice Casa

Grosseto: Altro tassello per la Giorgio Peri Grosseto di serie B2. L'abbiamo conosciuta la scorsa stagione come avversaria nel team di Isernia e da subito ci ha impressionato per la sua potenza e concretezza agonistica, napoletana di nascita classe 2002, arriva a Grosseto la schiacciatrice Alice Casa.







Alice inizia presto ad intraprendere la vita sportiva fuori casa infatti a soli 14 anni si sposta dalla sua città natale a Baronissi dove vince più volte i campionati provinciali di u16 e u18 regionale e contemporaneamente gioca in serie C venendo poi aggregata alla prima squadra in A2. Partecipa alle nazionali u18, e a tutte le rappresentative regionali nei vari tornei. Successivamente inizia a giocare in B2 sempre a Baronissi sfiorando la promozione in B1 persa in finale play off.

Gli ultimi due anni gioca a Cerignola e Isernia sempre in B2.

Facciamo due parole con Alice.

D. Perché hai scelto di venire a Grosseto e cosa ti aspetti da questa Società?

“Allora ho scelto di venire a Grosseto perché avevo voglia di spostarmi un po’ più su visto che in questi anni ho giocato sempre al sud, e sono rimasta molto colpita l’anno scorso quando venimmo a giocare in casa vostra per il tifo, l’organizzazione e lo staff che c’era attorno alla squadra, che è rara da trovare in ogni realtà. Dalla Società mi aspetto che allestisca su una bella squadra per quest’anno. Dopo la bella stagione dell’anno scorso che però non è terminata come doveva, ho voglia di rimettermi in gioco e fare ancora meglio, sperando di riuscire ad avere delle belle soddisfazioni a fine anno.”