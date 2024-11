Pallacanestro Grosseto: un Poker di vittorie

Pallacanestro Grosseto Tm90 - DLF Firenze Basket 87-58

Grosseto: Un Poker di vittorie per i biancorossi di coach Ingenito che strapazza DLF Firenze davanti al pubblico del PalAustria. Un inizio partita più attento per una delle new entry del girone terminando un primo quarto 24-21.

Secondo periodo a tamburo con pressing di Ciacci e compagni che non lasciano respiro ai Fiorentini chiudendo 50 a 28. Dopo l'intervallo arriva la reazione di Bianco blu, ma i maremmani tengono bótta e non si fanno avvicinare 65 - 45. Ultimo quarto sempre con grande energia sia degli under che dei senior che non mollano una palla e meritatamente chiudono conla quarta vittoria consecutiva. Da segnalare il debutto del 2008 Francesco Valleriani. Prossima tappa a San Miniato il 9 novembre ore 21:15 contro etrusca basket.

Parziali 24 /21- 26/7-15/17-22/13

Tabellini:

Barabesi 10, Ciacci 10, Zucchini 5

Perfetti 8,

Casanova 6,

Tinti 4, Franzese 24, Lettieri 4

Draghetti 5, Bambini 7, Rustici 4, Valleriani.

Coach Lucas Ingenito Ass. J. Pedicelli.