Palio Marinaro, scatta l'edizione numero 80. Domenica la consegna dei guzzi

Domenica a Porto Santo Stefano consegna dei guzzi e presentazione del manifesto della manifestazione: primo atto verso la sfida del 15 agosto. Passione e tradizione dal 1937.



I nomi degli equipaggi



Monte Argentario: Il Palio Marinaro dell’Argentario è pronto a ripartire con una edizione eccezionale: la numero 80. Ottanta gare che dal 1937 hanno acceso la passione a Porto Santo Stefano e che hanno consegnato la manifestazione alla storia. Domenica 9 luglio 2023 a Porto Santo Stefano si terrà la consegna dei guzzi ai Rioni, primo atto ufficiale dell'evento. Le imbarcazioni dei Rioni Croce, Fortezza, Pilarella e Valle torneranno a sfidarsi nell’Arena di Turchese il 15 agosto in un appuntamento eccezionale per il traguardo raggiunto. Domenica si terrà la cerimonia di sorteggio dei battelli: sarà il fato a decidere quali dei quattro guzzi – tra Scirocco, Libeccio, Maestrale e Grecale – saranno assegnati ai Rioni.





L’appuntamento inizierà alle 18.30 con la sfilata composta dalla banda musicale «Ivo Baffigi» dai dirigenti dell’Ente Palio Marinaro, le dirigenze rionali e i membri dei quattro equipaggi della gara. Alla sfilata, che partirà da Corso Umberto per arrivare davanti al Municipio in Piazza dei Rioni, parteciperanno il capitano del Palio, Emilio Sclano, il delegato del Sindaco, Giovanni Loffredo, i rappresentanti dell’Ente, le autorità cittadine e i capitani dei Rioni, Pierluigi Schiavi (Croce), Flavio Vongher (Fortezza), Pietro Solari (Pilarella) e Luca Landini (Valle). La cerimonia si terrà alla presenza di Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario e presidente dell'Ente Palio e sarà l’occasione per conoscere gli equipaggi dei Rioni.

L'equipaggio della Croce è formato da Alessio Ferraro, Andrea Benedetti, Federico Capitani, Domenico Ferraro e Mario Rossi.

L'armo della Fortezza è composto da Fiorenzo Visconti, Lorenzo Perillo, Riccardo Rosi, Gabriele Rosi e Tommaso Picchianti.

La Pilarella schiera Alessio Bausani, Lorenzo Benedetti, Gianmarco Russo, Dino Pari e Alessandro Landini.

L'equipaggio del Valle è composto da Claudio Schiano, Rocco Terramoccia, Alessandro Galatolo, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi

Davanti al municipio domenica si svolgerà inoltre la premiazione del concorso «Il Palio… con gli occhi di un bambino» che ha visto come protagonisti alunni di classi della scuola primaria S. Andrea e della scuola secondaria di primo grado G. Mazzini.

Successivamente alla premiazione si terranno la presentazione del manifesto del 80° Palio Marinaro dell’Argentario, la cui realizzazione quest'anno è stata affidata attraverso un bando pubblico. L'opera scelta dall'Ente è stata realizzata da Riccardo Schiano, art director e graphic designer.

Seguirà il sorteggio dei battelli con la benedizione delle imbarcazioni, officiata dal parroco don Sandro Lusini, e la successiva messa a mare dei guzzi. Da quel momento si farà sul serio con il via ufficiale agli allenamenti e la volata verso un evento che raggiungerà il traguardo delle 80 edizioni.

Una storia fatta di passione tradizione. Dal 1940 al 1944 il Palio Marinaro non è stato disputato a causa del secondo conflitto mondiale. Nel 2020 e 2021 non è stato disputato per l’emergenza Covid-19. Nel 1956 è stata istituita la Coppa d’Oro, trofeo che viene assegnato definitivamente al Rione che si aggiudica il Palio per 3 anni consecutivi. Attualmente la Fortezza ne ha vinte tre (nel 2004, nel 2008 e nel 2014), il Valle ne ha vinte due (nel 1968 e nel 1991) e la Croce ne ha vinta una (nel 1986). Dal 1937 al 2022 la Pilarella ha vinto il Palio 26 volte, la Croce 20, la Fortezza 17 ed il Valle 16. Nella edizione del 2023 la Pilarella proverà ad aggiudicarsi la Coppa d'Oro avendo vinto le ultime due edizioni.