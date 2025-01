Palazzone di via Saffi: il Comune di Grosseto ci ripensi e realizzi uno spazio verde al suo posto

L’associazione Italia Nostra sezione Maremma Toscanasi unisce alle critiche dell'architetto Roberto Aureli contro il nuovo “palazzone” in progetto di costruzione al posto dell'ex ospedale di via Saffi.

Grosseto: "Riteniamo che l’Amministrazione comunale di Grosseto abbia approvato questo progetto - di discutibile valore estetico e proprio di fronte a uno dei monumenti più antichi della città, il Cassero senese - senza una reale volontà di confronto e condivisione con i grossetani attraverso un processo che promuovesse la partecipazione dei cittadini.

Diamo per scontato, visto che l'edificio demolito aveva più di 70 anni, che sia stata chiesta alla Soprintendenza la valutazione di interesse ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 42/2004 e ci chiediamo se la Soprintendenza abbia visto il progetto e abbia espresso pareri al riguardo, dato che il "palazzone" verrebbe costruito all'interno del centro storico della citta e, inconcepibilmente, di fronte al Cassero senese - mediceo bene storico architettonico tra i più rimarchevoli della città.

"Lo spazio in cui viviamo è un capitale cognitivo, fornisce coordinate di vita, di comportamento, di memoria", dice il prof. Salvatore Settis. Stare in un luogo che non si riconosce più, in cui vecchi edifici sono abbattuti e rimpiazzati con palazzi in totale disarmonia con il contesto, è un attentato al capitale cognitivo di questa comunità che invece ha diritto a riconoscersi nei propri luoghi di vita. Italia Nostra propone allora di destinare l'area a verde pubblico, poiché viviamo in un tempo in cui è prioritario ridare spazio agli elementi naturali, soprattutto per il benessere psicofisico dei cittadini.

Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di Grosseto che ripensi il progetto, deliberando la realizzazione di uno spazio verde al posto del “palazzone” in via di realizzazione. Di brutti palazzi in città ne abbiamo anche troppi. Facciamo inoltre appello alla popolazione e agli intellettuali che hanno veramente a cuore la qualità urbanistica della nostra città, a esprimere al Comune di Grosseto le proprie osservazioni in merito", termina la sezione di Italia Nostra Maremma Toscana