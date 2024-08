“Paesi in musica a Roccastrada” con Gnu Quartet e Fabrizio Berti

Roccastrada: La seconda edizione del festival musicale “Paesi in musica a Roccastrada“, organizzata dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Agimus e la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, chiude con due appuntamenti in programma lunedì 5 agosto e giovedì 8 agosto, entrambi alle ore 21.15 e a ingresso libero.

Lunedì 5 agosto al castello di Montemassi in scena “GnuQuartet” in “80VogliadiGnu” con Stefano Cabrera al violoncello, Roberto Izzo al violino, Francesca Rapetti al flauto, Raffaele Rebaudengo alla viola e Lorenzo Ottonello alla batteria.

Il festival si concluderà poi giovedì 8 agosto nelle terrazze panoramiche del Collese di Roccastrada con “Fabrizio Berti Jug Band blues” con Fabrizio Berti (armonica e voce), Giacomo Ferretti (chitarra e voce), Piero Ferretti (basso e voce), Giulia Nuti (viola), Andrea Pagliari (lap steel guitar), Leo Monfardini (batteria) e Giovanni Bargnoni (pianoforte).