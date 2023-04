Pacella: Affrontiamo tornata amministrative con certezza del centrodestra al successo

Grosseto: “Affrontiamo questa tornata delle elezioni amministrative con la certezza di riuscire a portare il centrodestra al successo in tutti i comuni della provincia di Grosseto, perché, forse per la prima volta, nessuna partita è chiusa in partenza a favore dei nostri avversari”. Così il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella.

“Come Lega abbiamo due candidati sindaco molto validi su cui contiamo molto – sostiene - Diego Cinelli ha dato prova di buon governo e siamo sicuri che con il centrodestra unito possa tornare ad occuparsi della vita dei maglianesi e a riprendere il percorso che ha dovuto interrompere. In lista abbiamo anche i due ex assessori Camilla Mancineschi e Massimiliano Guidi che sono due certezze in ambito amministrativo.

Con Andrea Maule, altra candidatura di alto profilo, crediamo che Gavorrano abbia una valida e forte alternativa a decenni di governo di sinistra. Un apporto importante per la Lega verrà anche da Patrizia Cagneschi candidata al consiglio comunale”.

Su Monte Argentario c’è fiducia e rammarico. “Siamo convinti che Priscilla Schiano – sostiene Pacella- rappresenti l’alternativa più forte al centrosinistra. Dispiace di non aver avuto il sostegno di Fratelli d’Italia, perché con la coalizione compatta sono certo che la strada verso la vittoria sarebbe stata spianata. Come centrodestra, però, abbiamo dimostrato compattezza a livello provinciale ed il caso Argentario, seppur doloroso, rimane un episodio di divisione che, tutti, vorremmo che rimanesse isolato ed abbiamo lavorato in tal senso. A sostegno di Priscilla Schiano, come Lega, puntiamo sull’operato dell’ex assessore Walter Capitani che, siamo convinti, otterrà un ottimo risultato in termini di preferenze”.

Sull’Amiata Pacella fa due ragionamenti distinti. “A Semproniano abbiamo da sempre avuto piena fiducia nella riconferma del Sindaco Petrucci – afferma il segretario della Lega- Con lui collabora, con ottimi risultati, l’assessore Lucio Leoni, che rappresenta in lista il nostro partito e che siamo convinti che possa ricevere di nuovo grandi soddisfazioni dalle urne. Il buon lavoro dell’amministrazione è dimostrata dal fatto che il centrosinistra non si è presentato e con l’avversario che sarà il quorum. Sono sicuro però che gli sforzi fatti saranno premiati.

Su Castell’Azzara – conclude Pacella- è positivo che sia stata scongiurata una sola lista, non abbiamo accordi, ma posso dire fin da subito e con certezza che non appoggeremo quella sostenuta dal Pd”.