“Pacchetto scuola”, c'è tempo fino al 20 settembre per ottenere il contributo. Ecco come fare

Orbetello: Anche nel Comune di Orbetello è possibile fare domanda per ottenere i fondi del bando “Pacchetto scuola” fino al 20 settembre 2024. Il bando regionale è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica di studentesse e studenti iscritti alle scuole secondarie di primo o secondo grado e appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili.

Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Il “Pacchetto scuola” per l'anno scolastico 2024/2025 è destinato a studentesse e studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,781.

L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente da utilizzare quando si verificano significative variazioni reddituali e/o patrimoniali che hanno un impatto sulla situazione economica del nucleo familiare.

Il “Pacchetto scuola” viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza nel rispetto degli importi dell'incentivo che va da un minimo di 130 euro a un massimo di 300 euro.

Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione di spesa per i controlli da effettuarsi a cura dei Comuni titolari del procedimento.

Il beneficio può essere utilizzato per:

-acquisto libri di testo;

-acquisto altro materiale didattico;

-servizi scolastici.

In caso di diversa residenza fra richiedente e minore interessato, si fa riferimento al minore.

La domanda d’ammissione al bando deve essere diretta al Comune di residenza della/dello studentessa/studente, entro e non oltre il 20 settembre 2024, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Orbetello- Piazza del Plebiscito n. 1

- inviata da indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC del Comune di Orbetello protocollo@pec.comuneorbetello.it

Non saranno prese in considerazione domande inviate ad indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Per quanto riguarda i requisiti economici, nel caso in cui il richiedente presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il Comune competente assicura che l'istanza sia perfezionata con l'acquisizione dell’attestazione ISEE prima dell'inserimento della graduatoria degli idonei nell'applicativo web regionale.

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune di Orbetello al seguente indirizzo: Aree Tematiche- Famiglia- Pacchetto scuola a.s. 2024/2025 www.comune.orbetello.gr.it.

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Orbetello – Ufficio Pubblica Istruzione, rivolgendosi a: Ylenia Petacchiola (tel 0564/861223) e Sara Zauli (tel. 0564/861235) e-mail istruzione@comune.orbetello.gr.it).