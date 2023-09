PA Cecina: elezioni organi direttivi 2023/27

Sabato 9 e domenica 10 settembre



Cecina: La Società Pubblica Assistenza odv di Cecina informa i propri soci che nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, consiglio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri.

Le votazioni si svolgeranno alla sede della Pubblica Assistenza (piazza Alessandrini 13) dalle ore 8 alle ore 15. Per poter votare è necessario avere compiuto 18 anni, essere volontario attivo almeno dal 2022 o socio in regola con il pagamento della quota al 31 dicembre 2022 (in caso di pagamento tramite bollettino è consigliabile portare la ricevuta).

Le liste elettorali sono pubbliche e affisse presso la sede. Per i soci di Montescudaio verrà effettuato un servizio navetta gratuito su prenotazione al numero 0586680640.

“Invito tutti i soci e i volontari a partecipare a questo momento che è importante per l’associazione - dice la presidente uscente Serena Mulaz - e colgo l’occasione al termine di questo quadriennio per ringraziare tutti. Ho iniziato il mio percorso in questa associazione nel 2003, con entusiasmo e timore, ho visto un continuo susseguirsi di situazioni, alcune belle, alcune bellissime ed altre addirittura tragiche. Essere eletta presidente per me è stato un grande onore. In questi anni ho potuto contare su colleghi e amici del Consiglio Direttivo, su tutta la squadra, volontari e dipendenti: sono stati loro il carburante per andare avanti e cercare di fare sempre meglio”.