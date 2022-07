Ospedale Pitigliano, presente anche consigliera regionale Spadi

La consigliera regionale Donatella Spadi ha partecipato alla conferenza stampa sull’ospedale di Pitigliano

Pitigliano: “I presidi periferici non sono mai stati messi in discussione. – afferma la consigliera regionale Donatella Spadi, che è anche membro della Commissione Sanità della Regione Toscana - la Regione anche nella sua proposta di risoluzione sugli Stati generali della Salute ha sempre riconosciuto i piccoli ospedali come essenziali punti di riferimento per i cittadini. Durante la conferenza stampa a Pitigliano sono stati affrontati vari temi, ma questa volontà della Regione è emersa ancora una volta con chiarezza dalle parole del presidente Eugenio Giani. Ovviamente la sanità è cambiata da qualche anno a questa parte e cambierà ancora di più in futuro, grazie all’innovazione tecnologia che non a caso è la missione 5 del PNRR”.

“Vogliamo dare una risposta alla comunità - prosegue la consigliera Spadi - anche sul tema della carenza di personale: in un primo momento il primario di Castel del Piano si occuperà della medicina di Pitigliano in attesa dei risultati del concorso per medici internisti che lo stesso governatore ha definito una priorità. L’altra risposta veramente importante è l’aumento dei posti letto di osservazione breve intensiva (OBI) che verranno attivati al pronto soccorso di Pitigliano. Sono veramente utili e consentono di fare un salto di qualità dal punto di vista dell’assistenza del paziente che nel giro di poche ore può fare dei controlli, ricevere una diagnosi ed essere dimesso o avere il miglior triage di destinazione. Esprimo soddisfazione per la soluzione trovata, sapendo quali sono le criticità che affliggono la sanità, non solo Toscana, la carenza di medici e la gestione economica”.