Ospedale, Giani: "Annunciati più posti letto in area medica e riabilitazione"

D’Urso direttore generale Asl Tse:“Un ospedale che cerca di dare risposte sempre più adeguate”



Castel del Piano: I 18 posti letto in area medica diventano da subito 23 con l'obiettivo finale di arrivare a 32, la riabilitazione ex articolo 26 passa da 6 a 9 posti letto. Sono queste alcune delle novità annunciate oggi dal direttore generale della Azienda Usl Toscana sud est Antonio D’Urso in occasione della visita del Presidente della Regione Eugenio Giani all’ospedale di Castel del Piano.





Giani, oltre che dal dg, era accompagnato dal sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini, dalla direttrice sanitaria dell’Asl Tse Simona Dei, dalla direttrice amministrativa Antonella Valeri, dalla direttrice del Zona Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere Grossetana Tania Barbi, da direttore del presidio ospedaliero dott. Michele Dentamaro, dai direttori di reparto dell’ospedale e da diverso personale sanitario ed amministrativo. Dopo la visita in ospedale il Presidente della Regione, e i vertici Asl, hanno tenuto poi un incontro con i sindaci del territorio presso il Palazzo Comunale.

L’aumento dei posti letto si unisce agli interventi già in cantiere con i fondi del Pnrr come la realizzazione della casa di comunità (oltre un milione e mezzo di euro), il rifacimento del sistema antincendio (circa un milione di euro) e la realizzazione del nuovo ascensore dell’ospedale. Sul fronte del personale già avviato l’iter per nuove assunzioni e avanzata la richiesta di un medico dirigente e un geriatria specialista. “E’ necessario integrare il numero degli infermieri e degli Oss a partire dall’assunzione di 6/7 infermieri – ha assicurato il Presidente Giani – per garantire i servizi e soddisfare i pazienti, ma anche far lavorare meglio gli operatori, e questo noi lo faremo. L’ospedale di Castel del Piano è l’esempio di quanto siano importanti tutti gli ospedali: sia quelli nelle grandi città, con le loro funzioni, che questi che sono presidi fondamentali sul territorio. L’impegno che mi sono dato è che nessuno dei 45 ospedali della Toscana sia mai toccato per motivi di razionalizzazione o di spesa, un impegno che intendo mantenere a tutti i costi”.

“Quella di oggi è stata una tappa importante – ha aggiunto il dg Antonio D’Urso – perché l’ospedale di Castel del Piano conferma il suo ruolo. Stiamo aumentando i posti letto, possiamo considerare chiusa una prima integrazione del personale mentre sul piatto ci sono importanti investimenti strutturali come la casa di comunità. Un ospedale in movimento che tenta di dare risposte sempre più adeguate alle esigenze, non solo di Castel del Piano ma di tutto il territorio amiatino”. “Avevano necessità e la voglia di far visitare l’ospedale al Presidente della Regione – ha dichiarato il sindaco Michele Bartalini – e abbiamo formulato questo invito come sindaci dell’Amiata e non solo come sindaco di Castel del Piano, proprio per far conoscere la nostra situazione. Un ospedale di cui siamo orgogliosi e mantenuto in modo ottimale anche se ci sono alcuni aspetti da migliorare per farlo tornare il centro dell’Amiata Grossetana. Ci sarà da lavorare ovviamente, non sarà semplice, ma usciamo soddisfatti da questo incontro”.