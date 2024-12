Oscar dello sport 2024, Grande successo, oltre 240 atleti premiati in Municipio: Tutti i nomi

Grosseto: Questa mattina si sono svolte nella sala del Consiglio in Municipio le premiazioni degli Oscar dello sport 2024. Si tratta di un'iniziativa voluta dall'assessorato allo Sport del Comune di Grosseto che mira a esaltare le eccellenze del territorio che si sono distinte, nel corso dell'anno, nelle varie discipline. Ben 246 gli atleti e membri degli staff che hanno ricevuto una medaglia. Durante la cerimonia è stata consegnata anche la targa a Marco Mazzieri. “Una vita per il baseball, da atleta di alto livello a miglior allenatore d'Europa. Ambasciatore dello sport e oggi presidente federale Fibs: un percorso straordinario che onora lo sport e Grosseto”: queste le parole incise sulla targa destinata a Mazzieri.





“Gli Oscar dello sport rappresentano un valore aggiunto importante per il nostro territorio. Un appuntamento ormai tradizionale. Dimostrano, fattivamente, come Grosseto sia luogo di eccellenza anche nelle varie discipline sportive. Abbiamo molti atleti e squadre che si impongono in vari campionati e competizioni, ben oltre i confini della Maremma: questo ci riempie d'orgoglio. Ricordiamo che il nostro capoluogo è Comunità europea dello sport 2024, un traguardo tanto prestigioso quanto meritato. Questo grande fermento sportivo viene accompagnato da un'azione amministrativa sempre attenta a far crescere le eccellenze, dagli impianti sino alle manifestazioni di grande richiamo”. Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo Sport Fabrizio Rossi.





PREMIAZIONI ANNO 2024 (Totale 246 premiati)

• ASD CIRCOLO TENNIS GROSSETO

1. Campionessa italiana individuale di tennis under 14 femminile (singolo e doppio) Nerelli Anna

2. Campionessa italiana di doppio under 13 Saleppico Rachele

3. Campioni italiani a squadre under 14 f Nerelli Anna, Duchini Giulia, Saleppico Rachele (anche campionesse a squadre toscane)

4. Campionessa toscana di doppio femminile under 12 Pacini Carolina

5. Campioni italiani a squadre Doppio misto tpra: Caporali Sarah, Vellutini Sandra, Francia Eleonora, Tonelli Laura, Bertoni Silvia, Cordovani Federico, Montevecchi Alessandro, Rossi David, Giovagnoli David, Fedolfi Massimo.

• ASD JUDO SAKURA GROSSETO

1. Bularga Nicoleta, prima classificata al Campionato Toscano U18 cat.A2 - 70kg e seconda classificata al campionato italiano CSEN cinture nere - 70kg

2. Bularga Alessandro, primo classificato al campionato toscano es.a - 60kg, primo classificato al campionato italiano csen -60kg e settimo classificato nella gara a squadre rappresentativa toscana "trofeo coni" a palermo

3. Mazzetti Michael, primo classificato al Campionato Toscano ES.A - 55kg, e settimo classificato nella gara a squadre rappresentativa Toscana "Trofeo CONI" a Palermo

4. Piatto Alessandra, prima classificata al campionato toscano es.a - 48kg e prima classificata al campionato italiano csen - 57kg

5. Chipa Caterina, prima classificata al campionato toscano es.a -44kg, e seconda classificata al campionato italiano csen - 44kg

• ASD ATLETICA LEGGERA GROSSETO

1. Rabai Riccardo c.i. km.5 di marcia

2. Nencini Thomas c.i. m.300 hs (2 prestazione italiana)

3. Bartolini Mattia c.i. disco - 8^ campionati europei

4. Fe Yuri c.regionale corsa in montagna

5. Scali Giulia c.regionale mt.60

6. De Angelis Cristian c.regionale corsa su strada

7. Schiavi Frida c.regionale corsa su strada under 14

8. Bonucci Filippo c.regionale corsa su strada under 16

9. Faragli Anselme c.regionale salto in alto e tetrathlon

10. D'amico Gabriele c.regionale m.50 indoor, m.80 e 300 outdor.

11. Duchini Alessandro c.regionale m.3000 indoor under 18

• ASD GROSSETO HANDBALL

Squadra Senior campione Regionale Serie B.

Gli allenatori sono Radi Daniele e Capitoni Marco

i giocatori:

1. Del Giudice Francesco Pio (Capitano)

2. Del Mastio Niccolò

3. Grechi Davide

4. Raia Andrea

5. Cavalli Giacomo

6. Rossi Riccardo

7. Saccone Vanacore Andrea

8. Montesano Mattia

9. Sbardellati Nicola

10. Rocchi Roberto

11. Costanzo Giacomo

12. Bacci Lorenzo

13. Iannotti Pasquale

14. Sechi Alessio

15. Bacci Alessio

16. Miglianti Leonardo

17. Santucci Leonardo

18. Rizzo Davide

19. Quinati Lorenzo

Under 14 campione regionale

allenatore Maccari Stella e Palmieri Massimiliano

1. Benelli Serse

2. Capitani Alessandro

3. Salvadori Davide

4. Tozzi Alessio

5. Toncelli Jacopo Nino

6. Bruno Enrico

7. Bruno Alessandro

8. Califano Niccolò

9. Palmieri Francesco

10. Giannetti Gaia

11. Stefanucci Alessio

• ASD COMPAGNIA MAREMMANA ARCIERI

Matteo Bilisari -Arco Olimpico Senior Maschile

Medaglia di bronzo Granprix Europeo Targa(outdoor)

Medaglia d'argento Assoluto Campionato Italiano Indoor

Medaglia d'oro Categoria Senior maschile Campionato Italiano Targa (outdoor)

Medaglia d'oro Assoluta Campionato Italiano Targa (outdoor) - Campione d'italia 2024

Tognozzi Ilaria - Arco olimpico Allieve Femminile

Medaglia di bronzo youth cup

Medaglia di bronzo Categoria Allieve Femminile Campionato Italiano Targa (outdoor)

Ginevra Landi - Arco olimpico Junior Femminile

Medaglia di bronzo individuale Europeo indoor

Medaglia di argento squadra Europeo indoor

Medaglia di argento Campionato Italiano individuale indoor

Fruscoloni Sara - Pepi Serena - Capuccini Vittoria - Arco olimpico Ragazzi Femminile

Medaglia di bronzo squadra Campionato Italiano Indoor

Medaglia di bronzo squadra Campionato Italiano Targa (outdoor)

Record Italiano nella specialità "Doppio 72 categoria squadra ragazzi femminile Arco Olimpico"

Capuccini Vittoria e Fruscoloni Giulia- Arco olimpico Ragazzi/Giovanissimi Femminile

Medaglia d'oro a squadre (con la maglia della Selezione della Toscana) al Trofeo Pinocchio 2024

Bilisari Alessia -Arco olimpico Allieve Femminile

Medaglia d'oro a squadre (con la maglia della Selezione della Toscana) alla Coppa delle regioni 2024

Il nostro Presidente, Stefano Mazzi.

• ASD YMCA FRANCISCO CERVELLI IABF ACADEMY

Under 18 Campioni Regionali

Atleti:

1. Arseni Manuel

2. Bolognesi Tommaso

3. Banini Lorenzo

4. Bouhmala Rayan

5. Cavallini Leonardo

6. Cornetti Lorenzio

7. Giorgeschi Matteo

8. Greene George

9. Isetta Cesar

10. Lomi Dario

11. Muscio Mattia

12. Natale Stefano

13. Pascucci Matteo

14. Rizzi Federico

15. Pucci Giovanni

16. Soldaini Piero

Staff:

1. Pivirotto Lorenzo

2. Sgnaolin Andrea

3. Riccucci Damiano

4. Ferretti Riccardo

5. Minozzi Paolo

6. Natale Giovanni

Elenco Giocatori Medaglia D'oro Pony League (Campioni Europei Praga Aprile 2024 Under 14)

Atleti:

1. Muscio Mattia

2. Nocciolini Gianluca

Staff:

1. Natale Giovanni

2. Pivirotto Lorenzo

Elenco Giocatori Medaglia D'oro Colt League (Campioni Europei Praga Aprile 2024 Under 16)

1. Natale Stefano

Elenco Giocatori Medaglia D' Argento Colt League World Series (Finale Mondiale Illinois,Usa Luglio 2024 Under 16)

1. Natale Stefano

2. Rizzi Federico

• ASD POLISPORTIVA BARBANELLA UNO

Settore Ginnastica Artistica

Campionato nazionale F.G.I.

1. Alessia Lori oro LC3 base Junior 1

2. Petra Parmesani argento LD3 base allieve 4

3. Burgassi Greta argento LD3 base junior 1

4. Minelli Chiara argento LD3 avanzato junior 1

5. Alice Esposito bronzo LD3 avanzato senior 2

Campioni nazionali a squadre Junio e Senior Serie D LD3 avanzato

Alice Esposito, Sofia Biagiotti, Chiara Minelli e Burgassi Greta

Campiotao nazionale F.G.I.

1. Minelli Chiara oro categoria LD3 avanzato

2. Biagiotti Sofia oro oro categoria LD3

3. Zambernardi Linda bronzo categoria LD3

4. Girelli Luce bronzo categoria LC3 avanzato junior 1

5. Romiti Aurora e Di Gregorio Miriam oro nel duo LB3 allieve 1

6. Girelli Perla e Parmesani Petra oro nel duo LC3 avanzato allieve mix

7. Burgassi Greta e Minelli Chiara oro categoria duo LD3 junior 1

8. Biagiotti Sofia e Zambernardi Linda oro categoria duo LD3 senior 1

9. Girelli Luce e Alessia Lori oro categoria duo LC3 junior 1

10. Melania Santini e Ambra Conti oro categoria duo LC3 senior 1

11. Mia del Ghianda argento categoria LB3 A2

12. Petra Parmesani argento categoria LD3 A4

Settore Ginnastica Ritmica

Campionato Nazionale UISP

1. Penelope Massa argento al cerchio mini prima elite 2011

2. Giorgia Mameli argento al cerchio per la sedconda categoria 2010

Settore Pattinaggio Artistico

Campionato Regionale F.I.S.R.

1. Grassi Greta oro categoria Allievi B specialità obbligatori

2. Biondi Ginevra bronzo categria Giovanissimi specialità obbligatori

• ASD ATL IL SOLE

1. Margiacchi Irene 2 Class.ta Cat F6C Campionati Italiani Uisp

2. Morra Martina 3 Class.ta Cat F. UGA Azzurro start 2016 Campionati Italiani Uisp

3. De Luca Noemi 2 Class.ta Cat F. UGA Azzurro Start 2015 Campionati Italiani Uisp

4. Sani Amelie 2 Class.ta Cat F. UGA Bianco Minion B Campionati Italiani Uisp

5. Terracciano Libero 3 Class.to Cat All.vi Regionali B Campionati Italiani F.I.S.R.

6. Uguzzoni Elisa 2 Class.ta Cat F. Promo Campionati Italiani Uisp

7. Scarano Giulia 1 Class.ta Cat Juniores Gio.ni Deb.ti Campionati Regionali F.i.s.r. & Uisp

8. Scovaventi Iris 1 Class.ta Cat Allieivi Reg.B Campionati Regionali F.i.s.r. & 2 Class.to Uisp

9. Santi Chiara 1 Class.ta Cat F4D Campionati Regionali Uisp

10. Aiello Matilde 2 Class.ta Cat All.vi Gio.ni Deb.ti Campionati Regionali Uisp

• A.S.D. G.S. PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS

1. Folgori Maxime primo al regionale e campione italiano categoria juniores giovani UISP

secondo al regionale e titolo italiano fisr categoria divisione nazionale a specialità pattinaggio artistico rotelle.

2. Leonardo Donato terzo classificato al campionato italiano categoria uga basic bianco UISP.

3. Andrea Greco campione italiano categoria formula 4 UISP.

• ASD LADY FRANCESCA

1. Vice Campioni Regionali e Italiani per la disciplina Ballo da Sala Nanni Silvio e Corridori Paola 61 74 classe b2

2. 4° classificati ai Campionati Italiani Riccardo Biondi e Elisabetta Corti 55 60 classe C

3. 4° classificata Campionato Mondiale Show Bachata, vice Campionessa Italiana, Vice Campionessa Italiana Merengue Shine, 3° classificata Merengue Shine Denise Baricci

4. 3° classificati Campionato Italiano FIDESM Danze Caraibiche 28 34 classe AS Pierluigi Grandini e Scarpelli Sofia

5. Campione Italiano FIDESM Salsa Shine, Merengue Shine e Bachata Shine 28 34 classe AS Pierluigi Grandini

• ASD BLUE MOON TANGO

1. Sergio Santi e Tiziana Pagliuca classe Professional Division categoria senior over 61 di Danze Argentine e sono arrivati secondi alla Coppa Cids danze Argentine in CIDS e Primi Tango Escenario over 18 sempre in cids

• ASD ODISSEA 2001

1. Margherita Magara Campionato del Mondo di Latin Style organizzato dalla International Dance Organization entra fra i migliori 15.

2. Claudia Sturlese e Aurora Pellegrini Campionato del Mondo di Latin Style organizzato dalla International Dance Organization conquistano la finale classificandosi all settimo posto.

3. Vittoria Abbruzzese nella categoria Children (Under 12) la giovanissima conquista il terzo posto nel Latin Style su oltre cinquanta atlete e bissa il risultato nel Latin Show.





• ASD ARTISTICA GROSSETO

Ginnastica Ritmica

1. Giuggioli Martina 1^ Class. spec. Palla Camp. Italiani FGI Silver

2. Ciccone Matilde 1^ Cass. Spec. Clavette Campionato Nazionale Uisp

3. Giannini Margherita 2^ Class. spec. Palla Camp. Italiani FGI Silver

4. Malerba Sofia 2^ class. Spec. Fune Campionato Nazionale Uisp

5. Corradini Elena 3^ Class. Camp. Italiani FGI Silver

Ginnastica Artistica Femminile

1. Campionesse Italiane FGI Silver Individuali Vagaggini Valeria, Micheloni Matilde, Castellese Sofia, Rusci Ginevra, Rusci Lavinia, Orlando Emma, Della Zoppa Nicole Sophie, Carrino Gioia, Marcucci Maristella

2. Squadre Campionesse Italiane FGI Silver Squadra Serie D composta da Croci Carlotta, Malossi Rebecca, Micheloni Matilde, Morini Elena; Duo Allieve composto da Castellese Sofia e Micheloni Matilde

3. Seconde Classificate Campionati Italiani FGI Silver Nocchi Elena, Di Clemente Linda, Morini Elena, Malossi Rebecca, Potini Sofia, Antonelli Roberta

4. Terze Classificate Campionati Italiani FGI Silver Massai Margherita, Banti Ginevra Duo Allieve composto da Orlando Emma e Della Zoppa Nicole Sophie

Ginnastica Artistica Maschile

1. Cappugi Leonardo 2° class. Campionati Italiani FGI Silver

2. Vasile Igor 3° class Campionati Italiani FGI Silver

3. Simone Gabriele 3° class Campionati Italiani FGI Silver

• SOCIETA' PUGILISTICA GROSSETANA UMBERTO CAVINI

1. Lorenzo Duranti Campione Toscano Youth 2024

2. Tommaso Sama' medaglia d'oro torneo internazionale de la Amistad Barcellona 10 nazioni settembre 2024

3. Gregorio Tambelli torneo elite seconda serie - maggio 2024

4. Marwan Dkhil Medaglia D'oro Torneo Nazionale Brasca Ottobre 2024 E Torneo Nazionale Nepi Aprile 2024 (Vincitore Per Due Anni Consecutivi)

• ASD NUOTO GROSSETO

Nuoto Agonistico Giovanile

1. Paioletti Alice vincitrice campionato regionale di categoria invernale nei 100 stile libero, nei 200 misti, 100 e 200 dorso e 2 nei 50 e 200 stile libero. 2^ nei 200 misti e 3^ nei 200 dorso ai Campionati Italiani invernali di categoria. Ai campionati regionali estivi di categoria 2^ nei 200 misti e nei 100 stile libero, 3^ nei 50 e nei 200 stile libero. Ai campionati nazionali estivi di categoria 2^ nei 200 misti.

2. Giovi Matilde vincitrice campionato regionale di categoria invernale nei 200 dorso, seconda nei 50 e 100 dorso, ai campionati italiani invernali di categoria 3^ nei 200 dorso. Vincitrice campionato regionali estivi di categoria 200 dorso, 2^ nei 50 e 100 dorso.

3. Lucarelli Andrea vincitore campionato regionali di categoria invernale nei 100 e 200 stile libero, nei 100 farfalla e 2^ nei 200 misti e 200 farfalla. Vincitore campionati regionali estivi di categoria nei 50, 100, 200 stile libero e nei 200 farfalla, 2^ nei 200 misti, e 3^ nei 100 farfalla.

4. Morselli Alice campionato regionale invernale di fondo indoor di categoria 3^ nei 5000 stile libero.

5. Morrocchi Lorenzo campionato regionale invernale di fondo indoor di categoria 2^ nei 3000 stile libero.

6. Rossi Matteo campionato regionale invernale di categoria 3^ nei 100 rana. campionato regionale estivo di categoria 3^ nei 100 e 200 rana.

7. Niccoli Raphael campionato regionale invernale di categoria 3^ negli 800 stile libero.

8. Graniglia Luigi campionato regionale invernale di categoria 3^ nei 50 stile libero e 2^ nei 100 stile libero. Vincitore ai campionati regionali estivi di categoria nei 50, 100 stile libero e nei 200 misti.

9. Lavarda Alessandro, Cericola Andrea, Mangiavacchi Filippo e Lucarelli Andrea ai campionati regionali estivi di categoria 2^ con la staffetta 4x100 e 4x200 stile libero.

10. Rispoli Mattia vincitore campionati regionali UISP di categoria 200 stile libero 2^ 50 dorso.

11. Pennacchi Mattia vincitore campionati regionali UISP di categoria 50 rana e 100 misti.

12. Ottonello Marta vincitrice campionati regionali UISP di categoria 50 e 100 dorso.

13. Machetti Febo campionati regionali UISP di categoria 2^ 100 dorso.

14. Stakaliuc Maxim campionati regionali UISP di categoria 3^ 50 rana 2^ 100 rana.

15. De Giuseppe Francesco campionati regionali UISP di categoria 2^ 50 rana e 100 misti.

16. Razzino Caterina campionati regionali UISP di categoria 2^ 100 rana 3^ 50 rana.

17. De Giuseppe Francesco, Stakaliuc Maxim, Rispoli Mattia, Pennacchi Mattia vincitori campionati regionali UISP di categoria staffetta 4x50 stile libero e mista.

Nuoto Agonistico Esordienti

1. Aurora Pintauro vincitrice ai campionati regionali estivi esordienti nei 400 stile libero e nei 400 misti, 3^ nei 200 stile libero, 200 misti e 800 stile libero. campionati regionali invernali esordienti 2^ 400 stile libero.

2. Cavalletti Giorgio campionati regionali estivi esordienti 2^ nei 1500 stile libero e nei 200 farfalla.

3. Lombardi Cesare campionati regionali uisp esordienti vincitore 100 stile libero e 50 farfalla.

4. Lupetti Matteo campionati regionali UISP esordienti vincitore nei 50 dorso.

5. Dolenti Leonardo campionati regionali UISP esordienti 2^ 50 stile libero.

6. Angelini Tommaso campionati regionali UISP esordienti 2^ 100 misti 3^ 50 rana.

7. Nicolosi Andrea campionati regionali uisp esordienti 3^ 100 stile libero.

8. Buro Gabriella campionati regionali uisp esordienti 2^ 50 stile libero 2^ 100 misti.

9. Neri Amelia campionati regionali uisp esordienti vincitrice nei 50 rana e 100 misti.

10. Sole Sandona' campionati regionali uisp esordienti vincitrice nei 50 dorso.

11. Praderio Aurora Giada campionati regionali UISP esordienti vincitrice nei 100 stile libero 3^ 50 dorso.

12. Praderio Aurora Giada, Buro Gabriella, Sole Sandona', Neri Amelia vincitrici staffetta 4x50 stile libero e mista campionati regionali UISP esordienti.

13. Vasile Matteo, Lombardi Cesare, Lupetti Matteo, Dolenti Leonardo 2^ staffetta 4x50 stile libero campionati regionali UISP esordienti.

Nuoto Sincronizzato

1. Bellomira Lisa Campionessa interregionale UISP nel solo e negli obbligatori, Medagliata liberi Opes interregionale .

2. Andreini Vittoria campionessa interregionale UISP nel solo e negli obbligatori

Terza classificata nel solo al Nazionale Libertas. Premiata alla cerimonia delle Medaglie d'oro LIBERTAS per le eccellenze sportive.

3. Fusà Giulia Campionessa interregionale nel solo Opes, medagliata obbligatori e liberi UISP categoria Assolute.

4. SQUADRA ES A 2023/2024 (Andreini Vittoria, Bardelli Agnese, Bellomira Lisa, Bevilacqua Maya, Cutitoi Carlotta, Gabrielli Anna, Rosso Camilla, Piccini Martina) Campionesse interregionali UISP e OPES nella Squadra e nel libero combinato





• ASD GINNASTICA GRIFONE

Campionati Regionali Uisp Ginnastica Ritmica

MINI PRIMA BASE CAT. ESORDIENTI anno 2015/2016 - Specialità corpo libero e palla

1. 2^ classificata Ferrara Vittoria

2. 3^ classificata Tosini Matilde

MINI PRIMA ELITE CAT. ALLIEVE anno 2012

1. 2^ classificata Specialità corpo libero e 2^ classificata Specialità palla Franci Agata

MINI PRIMA ELITE CAT. JUNIOR anno 2009

1. 1^ classificata a cerchio Battisti Irene

2. 3^ classificata a palla Tiberi Asia

PRIMA CAT. ALLIEVE anno 2013

1. 3^ classificata a corpo libero Borghi Sara

PRIMA CAT. JUNIOR anno 2009

1. 1^ classificata a clavette Tarlev Martina

PRIMA CAT. SENIOR anno 2007/2008

1. 2^ classificata a palla Murzi Chiara

2. 2^ classificata a clavette Tasselli Giulia

3. 3^ classificata a nastro Bonadonna Nicole

RAPPRESENTATIVA PRIMA CAT. SENIOR

1. 3^ classificata Squadra composta da Bove Alessia, Bove Matilde e Cotogni Emma

SECONDA CAT. ESORDIENTI 2014

1. 1^ classificata Benedetti Giulia

RAPPRESENTATIVA JUNIOR/SENIOR ELITE

1. 2^ classificata Squadra composta da Bellini Marzia, Biagioni Rebecca e Colucci Nicole

CAMPIONATI FGI GINNASTICA RITMICA 2024

FGI SILVER GINNASTICA RITMICA – FASE REGIONALE

1. Cat. LD2 – COPPIA 3^ classificata Benedetti Ginevra e Falciani Elena

FGI SILVER GINNASTICA RITMICA – FASE NAZIONALE

1. Cat. LD - 2^ classificata a cerchio Biagioni Rebecca

FGI - TORNEO WINTER CLUB GINNASTICA RITMICA FASE NAZIONALE

1. 1^ classificata Squadra composta da Biagioni Rebecca e Micheloni Rebecca

FGI SILVER INDIVIDUALI GINNASITICA RITMICA – FASE NAZIONALE

1. Cat. LA1 JUNIOR 2 - 1^ classificata a palla Halimi Stella e 2^ in classifica generale

2. Cat. LA2 JUNIOR 2 - 1^ classificata a cerchio e 3^ classificata a clavette Pepi Letizia e 3^ in classifica generale

3. Cat. LA2 JUNIOR 2 - 3^ classificata a cerchio Leva Alyce





• ASD GEA BASKETBALL

Squadra DR1 (divisione regionale 1) che ha vinto il campionato.

1. Furi Edoardo

2. Mari Mirko

3. Liberati Davide

4. Romboli Dario

5. Scurti Lorenzo

6. Ignarra Danilo

7. Piccoli Giovanni

8. Mazzei Alberto

9. Fanelli Lorenzo

10. Baccheschi Federico

11. Simonelli Andrea

12. Ricciarelli Mattia

13. Delfino Edoardo

14. Rodriguez Alvarez Jesus