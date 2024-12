"Orso e Uccellina": alla libreria QB il premio Strega Ragazze e Ragazzi

Grosseto: Una presentazione dedicata ai più piccoli per la libreria QB in piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, domenica 29 dicembre alle ore 16 sarà raccontato il libro “Orso e Uccellina. Il picnic e altre storie” di Jarvis, edito da Lapis e tradotto da Alessandra Valtieri che sarà presente in libreria insieme a Petra Paoli. Il libro ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi 2024. Un'opera che ha saputo affascinare i più piccoli con storie delicate, illustrazioni vivaci e un messaggio profondo di amicizia e condivisione.

In ciascuno degli episodi Jarvis mescola umorismo gentile e perfetto ritmo narrativo, uniti a un’attenzione per i mutamenti di umore dei personaggi, così da farne emergere le personalità. Quando Orso dimentica i rifornimenti per il picnic, Uccellina finge di non accorgersene. Quando Uccellina è triste perché il suo amico ha più talento di lei, Orso trova un modo toccante per consolarla. Situazioni familiari ai bambini e trame costruite con grande maestria attireranno i piccoli lettori, desiderosi di saperne di più. La divisione in 4 episodi per ogni volume consente ai bambini di prolungare il piacere della lettura e affezionarsi sempre di più a questa buffa coppia di amici.

Alessandra Valtieri è una traduttrice letteraria dall’inglese e dal tedesco all’italiano specializzata in letteratura per ragazzi e adolescenti. Ha tradotto libri di poesia, narrativa, divulgazione scientifica, drammaturgie e saggistica di importanti autori americani, britannici, tedeschi e svizzeri. Attualmente lavora per diversi editori italiani, tra cui Terre di Mezzo, Lapis Edizioni, Edizioni Primavera, Il Castoro, Mondadori, Rizzoli, Bompiani, Giunti e fa parte dello staff docenti dell’Accademia Drosselmeier di Bologna con corsi e laboratori sulla letteratura per l’infanzia.