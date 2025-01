"Ornitologo per un giorno" per la Festa dei Musei alla Casa Rossa Ximenes

Castiglione della Pescaia: "Ornitologo per un giorno" al Museo Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia. L'iniziativa rientra tra gli eventi della Festa dei Musei di Maremma.

Domenica 2 febbraio ingresso gratuito al museo per l'intera giornata e, a partire dalle 11:00, laboratorio didattico alla scoperta degli uccelli della Diaccia Botrona.

«Da qualche anno la Casa Rossa è diventata luogo attrattivo per tanti visitatori e appassionati di bellezza - dichiara la Sindaca Elena Nappi - lo dimostra anche l’interesse dell’ultima campagna pubblicitaria di Emporio Armani che ha scelto questo luogo come location per esaltare l’eccellenza delle sue creazioni. Ma questo immenso tesoro della biodiversità, che fonde insieme cultura, storia, arte e natura, deve ampliare la sua popolarità perché solo attraverso la conoscenza si può tutelare e proteggere un patrimonio naturalistico così importante, per questo siamo fortemente convinti che la sua valorizzazione passi anche attraverso queste iniziative che ogni anno accogliamo con grande entusiasmo. In questi mesi stiamo lavorando proprio per promuovere tutta la Riserva Natutale della Diaccia Botrona con collaborazioni che vanno oltre il nostro comune e che offriranno nuove opportunità di fare turismo nei periodi dell’anno più adatti all’esplorazione della natura».

L'ultimo appuntamento con la Festa dei Musei di Maremma è per domenica 2 marzo, con nuove iniziative alla scoperta delle bellezze della Riserva Naturale della Diaccia Botrona.