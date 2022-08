Orlandini (ISP): "Speranza tende a sfuggire alle sue responsabilità"

Dichiarazione di Massimo Orlandini, candidato alla camera Ancora Italia/Italia Sovrana e Popolare.

Roma: «Non sarà facile confrontarsi con un candidato che da ex ministro della sanità nell’epoca della pandemia durante i 2 governi Conte/Draghi, ha usato il mainstream per diffondere bugie e realizzare progetti disastrosi per la salute pubblica, che hanno portato ad una disfatta epocale nei confronti di un virus che poteva essere curato a casa con terapie tempestive ed efficaci». Lo ha dichiarato Massimo Orlandini, candidato alla camera Ancora Italia/Italia Sovrana e Popolare.

«L’obiettivo che ho, come candidato di ISP - continua Orlandini -, è quello di istituire una commissione d’inchiesta alla quale l’ex ministro dovrà rispondere su decisioni come “vigile attesa e paracetamolo” e l’obbligo, per legge e per ricatto, ad una terapia genica, ancora in fase di sperimentazione, che ad oggi si sta dimostrando inefficace ed estremamente dannosa.

Noi vogliamo un governo composto da persone competenti, oneste e dalla parte del popolo, con progetti per il miglioramento dell’Italia in tutti i settori, dalla sanità al lavoro, alla previdenza e alle politiche internazionali per liberare il nostro stato da ricatti che ci costringono anche ad entrare in una guerra non curanti della nostra Costituzione».