Orecchie sane, controllo dell'udito con Lilt Grosseto

Grosseto: La LILT APS-ETS Provinciale di Grosseto, rende disponibile, gratuitamente per i propri associati, lo screening per il controllo dell’udito, realizzato con la consulenza di audioprotesisti qualificati per la verifica dei deficit della funzione uditiva.



La prevenzione primaria, attività guida dell’ Associazione, promuove la cultura della prevenzione attraverso sani stili di vita. L’ attività fisica svolta in maniera regolare, l’eliminazione dell’uso di tabacco e di alcolici, una sana e bilanciata alimentazione sono i fondamenti per evitare l’insorgenza di patologie gravi.

Nella prevenzione secondaria gli screening diventano gli strumenti per individuare precocemente la comparsa di malattie, consentendo il tempestivo ricorso alle cure del caso.

Un periodico ricorso alle procedure di controllo realizzate dalla LILT di Grosseto è la migliore strategia attuabile per prevenire ma, in senso più generale, riteniamo che per una buona qualità della vita sia importante controllare anche gli altri aspetti della salute fisica: il controllo della vista e dell’udito sono quindi da non considerare marginali.

Gli associati Lilt, e tutti coloro che vogliono iscriversi ed entrare a far parte della famiglia LILT, potranno approfittare dell’iniziativa telefonando al numero 0564 453261; è possibile prenotarsi presso la sede Lilt Grosseto in Via De Amicis 1 (quartiere Barbanella).