Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena: Francesco D’Ambrosio è il nuovo presidente

Siena: Si è insediato il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena che resterà in carica per il quadriennio 2025-2028. Il nuovo presidente è Francesco D’Ambrosio che, dopo 10 anni, succede a Michele Aurigi.

D’Ambrosio, che già rivestiva il ruolo di vicepresidente, sarà affiancato da Lorenzo Righi come vicepresidente, Rodrigo Lopez come tesoriere e Martina Tedesco come segretario. “Mi accingo a ricoprire questo importante incarico – commenta il presidente Francesco D’Ambrosio – con emozione, orgoglio e grande senso di responsabilità. In questo quadriennio sarò affiancato da persone preparate ed entusiaste che sono sicuro sapranno supportarmi al meglio. Ricevo il testimone da un professionista competente ed esperto come Michele Aurigi che, nel suo mandato, ha saputo guidare l’Ordine con grande dedizione e professionalità. A lui va il mio personale ringraziamento e quello di tutti gli iscritti. L’augurio che mi faccio e che faccio ai colleghi che mi affiancheranno è quello di proseguire al meglio l’opera da lui iniziata”.