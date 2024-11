Ordinanza: sospensione circolazione veicolare l’8 novembre 2024 sulla SP 151 al km1+200

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima informa i cittadini che è stata disposta con un’ordinanza, la temporanea sospensione della circolazione veicolare sulla provinciale 151 Massetana, all’altezza del km 1+200 per il giorno 8 novembre 2024, dalle ore 8 fino alle ore 12, e comunque fino a fine lavori, per consentire l’intervento di ripristino del muro di contenimento, crollato nelle scorse settimane a seguito della forte pioggia che ha interessato il territorio comunale.

Prescrizioni viabilità alternativa:

- intersezione S.S. 439 – S.P. 151 indicazione di direzione obbligatoria a diritto per raggiungere centro abitato di Massa M.ma e ospedale;

-intersezione via di Perolla – S.P. 151 nel centro abitato di Ghirlanda

- indicazione dell’interruzione della circolazione in direzione Massa M.ma con obbligo di direzione obbligatoria a dx verso S.S. 439;

- in via Mascagni intersezione S.P. 151 direzione obbligatoria a dx in direzione Ghirlanda;

- in via Massetana (S.P. 151) obbligo di svolta a dx in via Boito per chi procede in direzione Ghirlanda;

- in via Massetana (S.P. 151) all’altezza di Porta al Salnitro indicazione dell’interruzione della circolazione in direzione Ghirlanda all’altezza di via Boito;