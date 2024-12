Orbetello: Servizi bibliotecari, c'è l'atto di indirizzo: via libera alla gara

Orbetello: Nei giorni scorsi la giunta municipale del Comune di Orbetello ha approvato l'atto di indirizzo per lo svolgimento e la gestione dei servizi bibliotecari, oggetto di un nuovo bando di affidamento per il triennio 2025/2027, in continuità di erogazione del servizio in attesa degli esiti della gara.

«Non è intenzione dell’amministrazione – fanno sapere dall'Ente - interrompere il servizio in attesa della definizione della gara, che è già stata comunque avviata, in quanto il servizio della biblioteca comunale Pietro Raveggi è rilevante per l’Ente in considerazione della forte valenza culturale e aggregativa che rappresenta per il territorio e si ritiene, pertanto, di dover garantire la continuità di tali servizi per il triennio 2025/2027, anche in considerazione del fatto che la biblioteca di Orbetello aderisce dal 2000 alla rete delle biblioteche degli Enti Locali della Provincia di Grosseto (Sistema Documentario Integrato Grossetano – SDIG), convenzione rinnovata di recente e valida fino al 2028».

La continuazione del servizio di Biblioteca Comunale, che rientra tra i servizi di competenza dell'assessore al turismo, cultura e commercio Maddalena Ottali, sarà, quindi riaffidato a una gestione esterna, ma senza interruzione del servizio, nelle more dell’espletamento della giusta procedura di gara in corso che prevederà l'affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2027.

Il monte ore complessivo del servizio bibliotecario nel triennio (2025, 2026, 2027) previsto è di circa 5.598 ore: 1820 ore all'anno dedicate ai servizi bibliotecari e 46 ore alla lettura animata, per un numero di ore settimanali di apertura al pubblico pari a 35, delle quali 20 dopo le ore 14,

distribuite su 5 giorni settimanali con un solo giorno feriale di chiusura settimanale.