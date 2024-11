Orbetello registra un Gustatus da record: oltre 6mila i calici acquistati

Orbetello: Un Gustatus all'insegna del bel tempo che ha registrato una grande affluenza di visitatori e, dalle prime stime, si contano oltre 6mila bicchieri venduti, un gran risultato, secondo gli organizzatori, in quanto si avvicina moltissimo al record ottenuto nel 2020 dal primo Gustatus che si è tenuto dopo l'emergenza Covid.

Grande affluenza nel centro storico di Orbetello per la 19esima edizione di Gustatus che, secondo le prime stime parziali, conta oltre 6mila calici acquistati, mentre ancora non è disponibile il numero delle presenze, certamente molto più elevato: «Un Gustatus che ha rispettato la sua tradizione – dice Maddalena Ottali, assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello – ma che è stato caratterizzato anche da grandi novità legate all'intrattenimento e al ritorno del vino come protagonista della manifestazione: una ricetta che ha funzionato, come dimostra il successo di pubblico che abbiamo riscontrato».

«Una delle edizioni più riuscite di sempre – commenta il presidente del consorzio Welcome Maremma, Andrea Ciampana - sono soddisfatto dell'attività di enoteca e ristorante sia per la qualità del personale, dinamico e attento, sia per la velocità della cucina, dove non è stata trascurata la qualità e che ha reso il servizio gastronomia gradito al pubblico e molto fluido, nonostante la grande affluenza. La collaborazione con le Lady Chef di Maremma, quindi, ha dato i suoi frutti: sono delle grandi professioniste e lo hanno dimostrato».

«Questa edizione si avvicina ai numeri del 2020 – aggiunge il presidente – che però si svolgeva su 5 giorni, mentre quest'anno erano 4. Anche Degustatus, il percorso dedicato al vino, ha avuto un ottimo riscontro per l'elevata presenza di espositori e ha funzionato molto bene, registrando un ottimo afflusso di pubblico: siamo in attesa dei conteggi definitivi ma, dai primi rapporti, i numeri sono incoraggianti».

Anche la casa di Halloween, l'intrattenimento per bambini, ideato e gestito dalla Pro Loco Lagunare nei giardini chiusi ha dato i suoi frutti: «Da parte nostra – sottolinea il presidente della Pro Loco, Lorenzo Scateni, c'è sempre un grande piacere nel collaborare e animare sia piazza Cortesini che i giardini chiusi con le nostre idee. La casa di Halloween, per quanto riguarda la parte ludica, si è ormai consolidata, in tanti ci hanno fatto i complimenti e ci piace che le persone apprezzino il nostro impegno nell'offrire intrattenimento per tutte le età, dalle iniziative pensate per i bambini, a eventi per ragazzi e adulti, come la festa in piazza che ha ottenuto un ottimo successo. Ringraziamo tutti gli organizzatori per averci incluso in questa grande manifestazione e le altre associazioni per aver contribuito al successo di Gustatus 2024».

«Ringraziamo Welcome Maremma e I Love Italian Food – conclude l'assessore Ottali – per essere stati, come sempre, dei partner straordinari e tutti coloro, dagli espositori alle associazioni, dai commercianti ai cittadini, che hanno partecipato alla 19esima edizione di una manifestazione che, di anno in anno, è viva, vitale e resta uno degli appuntamenti più attesi dell'anno».