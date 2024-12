Orbetello premia le sue eccellenze dello sport: ecco tutti i vincitori del Leone d'Argento 2024

La premiazione è avvenuta durante la prima serata dello sport, evento voluto dal Comune di Orbetello per celebrare il valore delle associazioni sportive del territorio

Orbetello: In laguna brillano le stelle dello sport con la serata evento dedicata a tutte le associazioni sportive lagunari, volta a sottolinearne l'impegno, i risultati e il valore sociale che rappresentano e durante la quale sono stati assegnati i riconoscimenti Leone d'Argento 2024 e 4 premi speciali.





La prima “Serata dello sport” si è tenuta all'auditorium comunale con la partecipazione di oltre 20 associazioni sportive, di moltissimi atleti e delle maggiori autorità del territorio, tra cui il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, e l'onorevole Fabrizio Rossi, che sono stati anche tra i giurati che hanno decretato l'assegnazione del leone d'oro 2024.

L'evento, promosso dal Comune di Orbetello, è stato fortemente voluto dall'assessorato allo sport, delega passata di recente al consigliere delegato Ivan Poccia, che ha ringraziato tutti i presenti e quanti, lavorando dietro le quinte, hanno contribuito all'organizzazione: «Grazie a tutti – ha detto Poccia – per aver reso possibile in breve tempo l'organizzazione di un evento così imponente. Ringraziamo dal profondo del cuore anche tutte le associazioni sportive che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa a loro dedicata. La “Serata dello sport”, alla prima edizione e che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso, è proprio questo: l'occasione di mettere in luce i nostri talenti, i risultati che i nostri atleti ottengono sia in ambito nazionale e internazionale ed è un modo per l'intera comunità lagunare di ringraziare i tanti volontari delle associazioni sportive che tengono vivo il nostro tessuto sociale attraverso numerose discipline, anche molto diverse tra loro, ma tenute insieme dallo spirito ludico e insieme di sacrificio e disciplina che inevitabilmente ogni sport porta con sé».

Anche il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha salutato la gremita platea: «Lo sport è un elemento di coesione fondamentale per la nostra comunità – ha detto il primo cittadino – tutti queste volti, queste esperienze e questi talenti che stasera abbiamo il piacere di ospitare ne sono una rappresentazione concreta. Non solo, per Orbetello sport significa anche tante eccellenze e risultati in diverse discipline e stasera siamo qui a ringraziare non solo i volontari, ma anche gli eccellenti tecnici e i grandi atleti che, con i loro risultati, tengono in alto il nome di Orbetello in Italia e nel mondo».





«Da parte nostra – ha concluso il sindaco – stiamo lavorando sull'implementazione delle strutture sportive al fine di ampliare l'offerta. Dal prossimo anno avremo una grande palestra nella nuova scuola di Albinia, che potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive, stiamo inoltre intervendo in modo importante sul Palazzetto dello sport di Orbetello, per cui approveremo il progetto esecutivo definitivo entro la fine del mese e per cui abbiamo già chiesto e ottenuto il mutuo, presumibilmente a tasso 0, da mezzo milione di euro da parte dell' Istituto per il Credito Sportivo e Culturale».

Dopo la carrellata delle associazioni che si sono avvicendate sul palco per spiegare le loro attività e illustrare la programmazione 2025, è stata la volta delle premiazioni con l'assegnazione del Leone d'Argento 2024 e di 4 premi speciali, tutti assegnati dalla giuria composta, tra gli altri, dal sindaco, Andrea Casamenti, dall’onorevole Fabrizio Rossi, dal giornalista sportivo, dottor Franco Ferretti e dalla delegata CONI per la provincia di Grosseto, Elisabetta Teodosio.





La serata è stata presentata da Paolo Mastracca e il video descrittivo che ha introdotto l'evento è stato curato dall'agenzia Vivarelli Consulting.

Di seguito i vincitori del Leone d'Argento 2024 e dei 4 premi speciali, con relative motivazioni.

LEONE D'ARGENTO 2024

Per il premio “Atleta in Italia”: MARIA GIULA VENANZI – disciplina Danza:

Ha lasciato Orbetello da piccola per andare a perfezionarsi ed è riuscita a fare della sua passione la sua professione.

Ha studiato presso Asd Costa d’Argento Danza di Orbetello fino all’età di 13 anni poi è entrata a far parte del Balletto di Roma dove si è formata fino all’età di 19 anni.

Si è poi trasferita in Germania per approfondire i suoi studi.

Adesso sta lavorando come danzatrice classica presso Roma City Ballet Company di Luciano Cannito come corpo di ballo in “Lago dei Cigni”, come Solista in “Cenerentola’ e in “Schiaccianoci”.

Ha lavorato come Ballerina per la serie tv Lux Vide “Sandokan’ e come assistente al coreografo, Gianni Santucci, nelle prove con gli attori (Can Yaman,Ed Westwick)

É stata Ballerina per la serie tv Netflix “Il Gattopardo” (Gianni Santucci)





Per il premio “Atleta nel Mondo”: GABRIELE LIZZULLI del Circolo Nautico e

Della Vela Argentario– disciplina Vela:

L’Atleta si è avvicinato alla vela all’età di 7 anni. Da subito ha dimostrato il suo approccio naturale

alla disciplina ed un talento che lo ha portato nel giro di poco tempo a cogliere risultati eccellenti in

ambito nazionale e internazionale.

A soli 10 anni vanta già nella classe O’pen Skiff U12:

medaglia di bronzo campionato mondiale

medaglia di bronzo campionato europeo

medaglia di bronzo campionato Italiano giovanile assoluto

medaglia di bronzo nel Ranking italiano

medaglia d’oro campionato Zonale

medaglia d’argento nella Coppa dei campioni





Per il premio “Società sportiva dell’anno”: ASD CUS ALBINIA

La società svolge attività di pattinaggio artistico a rotelle nelle discipline di LIBERO,

OBBLIGATORI e COPPIA ARTISTICO.

Nel 2024 ha ottenuto numerosi titoli provinciali e regionali e nazionali, sia in campo UISP che di

Federazione ufficiale:

31 titoli di campioni provinciali

14 titoli di campioni regionali

13 podi nazionali: 6 ori 4 argenti e 3 bronzi

Per il secondo anno consecutivo ha portato una propria atleta a vestire la maglia della nazionale, ottenendo altresì il titolo di campionessa europea e vice campionessa del mondo nel 2023 e un quinto posto ai campionati del mondo nel 2024.

PREMI SPECIALI 2024

ALEX INNOCENTI

Per i risultati conseguiti alla 6 Ore di SPA Belgio, confrontandosi con decine di piloti normodotati e

ottenendo un incredibile 19° posto di categoria.

VALERIO TEODORI

Per aver ottenuto la convocazione nella Nazionale di Judo e la conseguente partecipazione alle

Paralimpiadi di Parigi 2024,

ELEONORA GUASCONI

Per gli eccellenti risultati conseguiti ai Mondiali Paralimpici di Lignano Sabbiadoro; in particolare

medaglia d’oro e campionessa del mondo nei 25 mt. in apnea e relativo record del mondo con un

tempo di 11’’ e 38.

Campionessa e record del mondo 100 mt pinne, in 1’, 04’’ e 33 e 200 mt pinne in 2’, 25” e 02.

MATTEO BARTOLINI

Per gli eccellenti risultati conseguiti ai Mondiali Paralimpici di Lignano Sabbiadoro; in particolare

medaglia d’oro e campione del mondo nei 25 mt. in apnea e vice campione del mondo nei 25 mt.

in superficie.

LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PRIMA “SERATA DELLO SPORT”

CIRCOLO TENNIS ORBETELLO

Nato nel 1957 su idea di un gruppo di sportivi orbetellani tra i quali ricordiamo in particolare Enzo

BASTOGI e Salvuccio SALVUCCI.

È stato per decenni sede di tornei Internazionali Femminili e Maschili a cui hanno partecipato

giocatori di caratura mondiale.

Attualmente organizza in agosto il torneo Open di 2° categoria con giocatori provenienti da tutte

le regioni d’Italia e partecipa con i soci e gli allievi della scuola Tennis alle competizioni Provinciali

e Regionali della Federazione Italiana Tennis e Padel.

FISICAMENTE

Nata per promuovere l’attività fisica e il movimento, la socializzazione, lo spirito di squadra con il

fine di migliorare la qualità della vita.

Oltre alle attività legate al mondo del fitness, è specializzata nell'attività motoria dei bambini, per i quali propone da 10 anni anche il Progetto Peter Pan nei mesi estivi, e nell’ attività motoria per la terza età e per persone con disabilità.

Da questa stagione sportiva si è lanciata in una nuova esperienza agonistica che ha visto

protagonista un gruppo affiatatissimo di atleti in competizioni chiamate Spartan Race, cioè corse

con ostacoli naturali e artificiali da superare, fossati, corde e pareti su cui arrampicare.

ACADEMY MAREMMA

Società di puro settore giovanile, nata da pochi anni con l’intento di valorizzare i giovani talenti

orbetellani.

Tra i risultati raggiunti quelli dell’allievo CHRISTIAN DARINI, classe 2016, oggi tesserato con ACF FIORENTINA.

Con i professionisti Christian partecipa a competizioni nazionali dove mette in risalto le sue doti

calcistiche conquistando quest’anno la maglia numero 10 e la fascia da capitano. Quest’anno è

stato premiato più volte come miglior giocatore in tornei di categoria nazionale.

ATLETICO MAREMMA

Società di calcio nata dalla fusione di due realtà storiche quali l’Unione Sportiva S. Donato e

l’Unione Sportiva Albinia.

Vincitrice nella categoria Giovanissimi Provinciali 2023/2024, sotto la guida di mister Luca Russo.

Attualmente partecipa al campionato GIOVANISSIMI UNDER 15 regionale e al campionato di

PROMOZIONE con la prima squadra.

COSTA D’ARGENTO DANZA

Dal 1991, anno di costituzione, ha ampliato nel corso degli anni l’offerta formativa con tutte le

discipline della danza e con il teatro, contribuendo ai traguardi di livello nazionale e internazionale

di molti allievi, alcuni dei quali hanno proseguito il loro percorso professionale nel mondo dello

spettacolo, come ELENA VICHI e MARIA GIULIA VENANZI.

Sempre presente in tutti gli eventi e le iniziative sul territorio, in particolare quelle benefiche, tra le

quali ricordiamo le recenti collaborazioni con la Fondazione Abio Onlus e l’associazione La Farfalla di Grosseto.

ORBETELLO BIKE TRIBE

Orbetello Bike Tribe é stata fondata nel 2016 da un gruppo di amici amanti della bicicletta in ogni sua disciplina, sia bici da strada sia mountain bike ovvero la versione piú “rompicollo” dell'enduro.

Nel 2024 si è occupata di organizzare eventi e raduni non competitivi, mentre per il 2025 ha in

serbo alcune novità, in primis la “fusione” con un’ altra Asd locale cercando così di ottimizzare percorso di crescita dell’associazione.

ORBETELLO SCALO ASD

Fondata nel 2014 per la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica, in particolare della disciplina

del calcio, svolge un ruolo importantissimo sul territorio anche in ambito sociale.

Da ricordare il progetto di inclusione sociale “GONFIA LA RETE” in collaborazione con il centro di aggregazione Il Fenicottero Rosa, gestito dalla Cooperativa Uscita di Sicurezza;

Partecipa con la prima squadra al campionato di 3° CATEGORIA nella provincia di Grosseto.

ASSOCIAZIONE CORSA DEI BARCHINI

Nata per rievocare l’antichissima gara remiera che viene svolta utilizzando l’imbarcazione tipica

della laguna usata dai pescatori, il barchino, è disputata tra gli equipaggi dei rioni di Orbetello.

Nel 2024 è stata disputata la 112° edizione, che ha visto la partecipazione dei 5 rioni Duomo,

Porto, Piazza d’Armi, Neghelli e Stazione.

Nel mese di agosto l’associazione ha organizzato il 33° SUPERPALIO della COSTA MAREMMANA in cui l’equipaggio di Orbetello ha sfidato, vincendo, gli equipaggi di Castiglione della Pescaia, Porto Ercole e Isola del Giglio.

CENTRO STUDI DANZA ORBETELLO

Fondata nel 2011 per la diffusione della disciplina della danza.

Stasera presente con il Presidente nonchè insegnante Martina Bernabini insieme alle allieve del 5°

corso e a Mya Bravaccini, l'allieva che ha vinto l'accesso per l'audizione all'Accademia Nazionale di

Danza e che ha svolto l'audizione per il Teatro dell'Opera di Roma.

CIRCOLO BOCCIOFILO ORBETELLO

Grandissimi sono stati i traguardi che hanno portato in alto più volte i colori maremmani.

Dopo qualche anno di inattività e il periodo covid, oggi il Circolo Bocciofilo, con il nuovo direttivo

che si è costituito a dicembre 2023, ha ripreso l’attività agonistica e nell’anno corrente parteciperà

al CAMPIONATO NAZIONALE DI PRIMA CATEGORIA.

CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO

presente con il suo giovanissimo atleta GABRIELE LIZZULLI che si è avvicinato alla vela all’età di 7 anni.

Da subito ha dimostrato il suo approccio naturale alla disciplina ed un talento che lo ha portato nel

giro di poco tempo a cogliere risultati eccellenti in ambito nazionale e internazionale.

A soli 10 anni vanta già nella classe O’pen Skiff U12:

medaglia di bronzo campionato mondiale

medaglia di bronzo campionato europeo

medaglia di bronzo campionato Italiano giovanile assoluto

medaglia di bronzo nel Ranking italiano

medaglia d’oro campionato Zonale

medaglia d’argento nella Coppa dei campioni

CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE

Fondato nel 1972 per promuovere la diffusione e la pratica della vela, organizza da sempre un

nutrito programma annuale di competizioni quali:

Selezione Interzonale Classe Optimist, regata zonale O’pen Skiff, trofeo Reali Presidi di Spagna,

Snipe Winter Trofy, campionato invernale trofeo Fosco Santini.

Partecipa con le squadre agonistiche a competizioni nazionali ed internazionali.

Nel 2024 ha raggiunto riguardevoli risultati con i giovani atleti MYA e LAPO MANIGRASSO e

MARIA FRANCESCO COSTANZO che hanno partecipato anche al mondiale O’pen Skiff .

CUS ALBINIA

Nato nel 1977 per volontà di Padre Ugo Martino insieme a numerosi volontari di Albinia che hanno

contribuito alla realizzazione di un centro sportivo e ricreativo per i ragazzi del territorio.

La società è incentrata nella pratica del pattinaggio artistico a rotelle.

Nel 2024 ha ottenuto numerosi titoli provinciali e regionali, oltre che 13 medaglie nazionali con gli

atleti Martina Vispi, Andrea Ricci, Alis Darini, Diletta Amadori, Diletta Bini, Margherita Bini e

Lucrezia Zago, quest’ultima convocata in nazionale, la quale ha partecipato al campionato del

mondo di obbligatori piazzandosi al 5° posto della classifica mondiale.

DEBORAH FITNESS CLUB

Nasce nel 2001 con i settori di Ginnastica Artistica, Hip Hop e aerobica sportiva.

Successivamente si apre a ulteriori discipline come Ginnastica Ritmica, Parkour, Show dance, Hip

Hop, ludico motoria e boot camp, conquistando con i suoi allievi titoli nazionali e regionali.

in particolare IL titolo di campionesse italiane nella disciplina di SHOW DANCE/FIT KID per le

atlete Aurora Bastianelli, Chiara Corsi, Ester Ferrigato, Irene Copponi, Ginevra Gianni, Matilde

Masillo e Mara Zagrean.

Nella disciplina della ginnastica artistica quest’anno hanno conquistato il podio nel campionato

regionale circuito CSI e AICS Mara Zagrean, Chiara Corsi, Beatrice d’Amico e Ginevra Gianni.

Dal 2015 organizza il Galà della ginnastica.

GAO BRINELLA

Fondata nel 1974. Svolge attività nel campo della pallavolo e del nuoto pinnato, raggiungendo in

quest’ultima disciplina risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale.

Ricordiamo in particolare:

medaglia di bronzo ai campionati del mondo 600 mt monopinna per l’atleta Jacopo Bianchi

2 titoli mondiali con relativo record del mondo nei mt. 100 e 200 bipinne per l’atleta Eleonora

Guasconi

Medaglia d’argento nei mt. 100 monopinna per l’atleta Matteo Bartolini

Medaglia di bronzo staffetta 4x1000 nel Campionato del Mondo per l’atleta Pazzagli Andrei

5° classificato mt. 600 bipinne campionato del mondo e medaglia d’oro mt. 150 bipinne

campionato italiano per l’atleta Francesco feroci

Medaglia d’oro mt- 1.000 e mt. 3000 categoria master campionati del mondo per l’atleta Milano

Massimo

GRUPPO SPORTIVO REALE STATO DEI PRESIDI

Nato nel 2010 grazie all’entusiasmo di alcuni amici appassionati di corsa su strada.

Annovera soci provenienti dai Comuni di Orbetello, Monte Argentario e Capalbio che partecipano

a competizioni a tutti i livelli, anche fuori dei confini italiani.

Il “fiore all’occhiello” dell’associazione è rappresentato dall’organizzazione della gara più

partecipata della provincia di Grosseto e apprezzata anche in Italia e all’estero:

IL GIRO DELLA LAGUNA ORBETELLO HALF MARATHON che si svolge nello splendido scenario della Laguna di Orbetello.

PATTINAGGIO ARTISTICO COSTA D’ARGENTO

Fondata nel 2017 per promuovere la disciplina sportiva del pattinaggio artistico a rotelle.

Nel 2024 le sue giovani allieve hanno partecipato al campionato nazionale Federale nella categoria

giovani promesse, ottenendo risultati eccellenti con le atlete:

Breschi Chloe campionessa nazionale Vanessa Anastasi e Agata Bistazzoni vice campionesse nazionali Martina Ferrante, Alice Mandragora e Cona Adele 3° classificate campionato nazionale

SOCIETA’ CANOTTIERI ORBETELLO

Fondata nel 1884, ha ospitato in più di un secolo di attività molti campionati prestigiosi e vinto

numerose coppe a livello nazionale ed internazionale.

Ha avuto molti atleti in maglia azzurra, partecipato a diversi record del mondo sul remergometro.

Ha aderito anche al piano per le persone diversamente abili della Federazione Italiana

Canottaggio

1979: Conferimento dal CONI della Stella d’Oro al merito sportivo

2017: Premio Leone d’Argento alla Società Sportiva dell’anno.

CIRCOLO SPORTING CLUB TALAMONE

Nato nel 1979 con lo scopo di promuovere attività sociale, ricreativa, culturale e sportiva.

Nel campo dello sport si è dedicato nel tempo a varie discipline, in particolare:

LA PALLAVOLO, privilegiando l’aspetto della partecipazione, della socializzazione dei ragazzi,

attraverso la partecipazione a competizioni non agonistiche.

IL CANOTTAGGIO, con la partecipazione al palio della laguna di Orbetello e al Palio dei tre Porti di Civitavecchia

LA GINNASTICA RITMICA e i corsi di ATTIVITA’ MOTORIA

TEAM BIKE ORBETELLO

Fondata nel 2021, Team Bike Orbetello è una società multisportiva nata con finalità ricreative, in

cui il ciclismo, sia su strada che in Mountain bike, rappresenta l'attività principale.

La maggior parte dei soci sono cicloamatori appassionati, alcuni di loro hanno partecipato a

diverse gare, ottenendo buoni piazzamenti, ma sempre con lo spirito del puro divertimento.

Alcuni atleti hanno partecipato a eventi importanti come “L'Avventura Maremmana” e il

“Tuscany Trail”;. Altri si sono cimentati in sfide ambiziose, come il viaggio in bici da corsa da

Orbetello a Parigi, completato in una no-stop di 21 giorni.

Collabora attivamente con l'organizzazione della Granfondo dell'Argentario, per il futuro si

propone di realizzare con il benestare dell’amministrazione un progetto di installazione di

segnaletica con indicazioni delle ciclabili e delle località del comune.

UNIONE SPORTIVA ORBETELLO

Fondata nel 1908, la società di calcio più antica della provincia di Grosseto con un glorioso passato

nelle categorie Serie C e Serie D. Attualmente in fase di rilancio con la nuova proprietà DITECH, con un progetto ambizioso che riguarda sia la prima squadra sia il settore giovanile.

SPORTING CLUB ALBINIA

Lo Sporting Club Albinia stasera è presente con l’atleta DI JUDO LEONARDO PAPALIA che lo

scorso giugno si è classificato secondo ai campionati italiani di Jesolo della Federazione Italiana

Judo Lotta Karate Arti marziali, nella categoria ESORDIENTI B fino a kg 81, e ancora 2° classificato al campionato nazionale Csen di Riccione, sotto la guida del maestro Aveliano Bettolini.

Stasera è accompagnato dalla cintura nera ed arbitro di judo LUCA CORSALE.

La società Sporting Club Albinia è sul territorio dal 1980, oltre al judo svolge attività nel settore

della difesa personale, della ginnastica artistica e dell’attività motoria per la terza età.

SEASIDE ACADEMY

Ha iniziato la sua attività nel 2000 nel campo della vela e del windsurf.

Attualmente svolge attività a Talamone con camp estivi di avviamento alla disciplina della vela con

barche singole e in equipaggio ma anche con allenamenti nel settore agonistico fino alle classi

olimpiche.

Prossimamene in programma l’organizzazione di eventi quali:

regata regionale O’pen skiff U15;

regata nazionale WASZP – barca volante

regata nazionale 49er classe olimpica

regata nazionale Windsurf classe Tecno 293

campionato nazionale Switch con la partecipazione di atleti di Coppa America.