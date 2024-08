Orbetello, Petrucci (Fdi): “Barbaro conferma l'impegno del governo per la laguna”

Orbetello: “Come avevamo già affermato in passato, questo governo ha a cuore il presente e il futuro della laguna di Orbetello, ciclicamente colpita da emergenze proprio come quella in atto in questi mesi. Lo ha dimostrato ancora una volta Claudio Barbaro, Sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, che ha voluto rimarcare l'importanza di un progetto di legge che guarda oltre la stretta attualità ma che, allo stesso tempo, ha in sé tutte le caratteristiche per scongiurare definitivamente nuove possibili crisi. Il Parco Ambientale e il Consorzio rappresenteranno l'occasione per tutte le istituzioni coinvolte di mettere a punto il miglior percorso di valorizzazione di questo territorio sotto ogni punto di vista. Non mancheranno, inoltre, ristori per le attività produttive interessate dall'emergenza, che purtroppo hanno riportato danni. Manutenzione degli impianti, attività di monitoraggio, nuovi interventi, potenziamento ambientale, turistico ed economico: c'è tutto per fare in modo che la laguna di Orbetello torni a rappresentare un gioiello di biodiversità unico al mondo”.

È quanto afferma Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d'Italia, in merito alle dichiarazioni del sottosegretario Barbaro sulla laguna di Orbetello.