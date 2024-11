Orbetello dà il via ufficiale alla 19ª edizione di Gustatus

Orbetello: Oggi, alle 17:00 in Piazza della Repubblica, nell'area dedicata al Maremma Show, si è svolto il taglio del nastro che ha dato ufficialmente il via alla diciannovesima edizione di Gustatus – Il Senso del Gusto, uno degli eventi più attesi dell'anno. La cerimonia si è svolta alla presenza delle maggiori autorità locali, insieme all’onorevole deputato Fabrizio Rossi e alla senatrice Stefania Craxi. Al taglio del nastro ha preso parte anche il campione di Flair bartending Bruno Vanzan, che ha aggiunto spettacolo e divertimento dopo l’inaugurazione con il suo cocktail show.





La manifestazione, organizzata dal Comune di Orbetello e Welcome Maremma in collaborazione con I love Italian Food, con il patrocinio della Regione Toscana, celebrerà il gusto in tutte le sue forme fino al 3 novembre, con un ricco programma di eventi, spettacoli e degustazioni. Un ringraziamento va agli sponsor Conad e Orbetello Family Camping Village - Club del Sole, che hanno contribuito alla realizzazione dell’intera manifestazione, e a Banca Tema, sponsor dell'area Maremma Show.

«Gustatus 2024 – dice l'assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – si preannuncia un grande appuntamento: il protagonista resta il gusto, tra buon cibo e buon vino, ma come ogni manifestazione affermata, anche Gustatus, giunta alla 19esima edizione, non resta mai uguale a se stessa e saranno molte le novità, tra cui il grande ritorno del percorso dedicato al vino con Degustatus e un'ampia offerta di intrattenimento per ogni età. In questo senso ringraziamo la fitta rete di associazioni locali e volontari che ha collaborato alla costruzione di questa novità. Crediamo fortemente che ogni evento, per riscuotere successo, debba essere amato prima di tutto dalla cittadinanza e possiamo dire che Gustatus ha centrato l'obiettivo. Ringrazio, inoltre, gli uffici dell'Ente che hanno lavorato con professionalità e dedizione per la realizzazione di questo grande appuntamento».

«Ci auguriamo che anche questa edizione – sottolinea il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – confermi il successo degli anni passati e le premesse ci sono tutte: le previsioni annunciano una 19esima edizione baciata dal sole che favorirà le presenze di cittadini e turisti. Quest'anno, secondo me, sarà un Gustatus straordinario dal punto di vista organizzativo in quanto l'offerta di intrattenimento, curata dal Comune, è molto ampia e, oltre al buon cibo, arriva Degustatus, uno spazio molto particolare interamente dedicato agli appassionati del buon vino, a cui partecipano oltre 50 aziende del territorio. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione e auguriamo buon lavoro e buon divertimento a tutti».





Gustatus 2024 offre un programma vasto e variegato, pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Tra gli eventi di punta ci sono spettacoli dal vivo, blind tasting, esibizioni musicali, giochi, attività a tema Halloween e laboratori per bambini. Il Maremma Show, organizzato da I Love Italian Food e dedicato agli amanti della buona cucina, ospiterà show cooking e degustazioni con chef stellati e personaggi di spicco del mondo gastronomico.

Una grande novità di questa edizione è la sezione DeGustatus, curata da Emiliano Leuti e Welcome Maremma; un percorso dedicato ai produttori di vino della Maremma che permetterà di scoprire le eccellenze vinicole locali attraverso degustazioni guidate e incontri con i produttori.

Non solo gastronomia, ma anche sport e natura troveranno spazio a Gustatus 2024, con eventi come la Barchinata, una gara amatoriale sui tradizionali barchini da pesca di Orbetello, la Kayak Experience nella Laguna di Ponente e la passeggiata ornitologica organizzata dall’Associazione WWF della Provincia di Grosseto. Inoltre, domenica 3 novembre si terrà la competizione di pesca sportiva in kayak, The BigOne, con premi per la cattura della spigola più lunga.

Spazio anche alla cultura e all’intrattenimento. Durante tutta la manifestazione, Via Gioberti si trasformerà nella suggestiva "Via degli Artisti", animata da spettacoli, concerti e arti di strada a cura del CCN Orbetello. Il programma di Gustatus offrirà anche numerosi appuntamenti culturali presso il Museo Archeologico Guzman, curati da Filippo Muneghina e dalla Cooperativa Sociale ZOE. Per il programma completo e dettagliato degli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale di Gustatus.