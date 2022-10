Open Street Lab: l'urbanistica tattica fa breccia nel centro di Follonica

Follonica: Il Park(ing) day di sabato scorso ha visto al presenza di centinaia di cittadine e cittadini. Il prossimo appuntamento è previsto per il 7 novembre, dalle 10 alle 12 nel Casello Idraulico di via Roma. «Confidiamo sulla presenza di tuti gli operatori del commercio per coinvolgerli nell’iniziativa e continuare il proficuo lavoro iniziato» dice l'assessore Ricciuti



Il primo evento dedicato all'urbanistica tattica nel Comune di Follonica ha visto la partecipazione di tante cittadine e cittadini che sabato scorso hanno potuto usufruire di spazi pubblici normalmente occupati dalle auto. L'urbanistica tattica è infatti un particolare approccio, che si basa sull’idea che possa bastare relativamente poco – poco tempo e poco budget – per cambiare una strada o una piazza, rendendo gli spazi pubblici più utili e piacevoli per chi li usa.

A Follonica l'esperimento è stato fatto nella piazza del Mercato Meq, per favorire il rilancio del piccolo commercio di prossimità. Il Mercato ha infatti un ruolo centrale per tutta la rete distributiva del centro cittadino. Per l’Amministrazione follonichese – che si sta impegnando per le piccole attività commerciali, cercando di rendere sempre più attrattivo il centro – i negozi di vicinato non solo sono un elemento cardine per la distribuzione dei generi di prima necessità, ma hanno una valenza sociale insostituibile, sia per le cittadine e i cittadini più giovani che per le famiglie e le persone anziane.

A questo proposito da quasi due anni l’Amministrazione comunale, insieme a Simurg Ricerche, sta lavorando a un Piano di rilancio e riqualificazione del comparto commerciale. Questo lavoro è stato impostato fin dall’inizio in maniera del tutto condivisa, in primo luogo con i commercianti, che hanno avuto modo di esprimere le proprie idee e progetti in incontri pubblici basati su un confronto costruttivo e aperto a tutti i contributi.

Questo lavoro è stato fatto in particolare con coloro che operano all’interno del mercato coperto, condividendo il progetto di riqualificazione degli spazi fisici della struttura mercatale; progetto che è tuttora in corso di realizzazione. In questo contesto si è svolta l’iniziativa di sabato scorso, non una “giornata di sport” ma il primo incontro di un progetto denominato “Open Street Lab”, finalizzato alla riqualificazione dei principali luoghi del commercio della città.

«Si tratta di un percorso partecipativo, che fa parte integrante del nuovo piano del commercio – spiega l'assessore Alessandro Ricciuti – aperto a tutta la cittadinanza, a partire dai commercianti di Follonica e a tutte le altre categorie economiche, per co-progettare insieme interventi di riqualificazione urbana funzionali allo sviluppo del settore commerciale. Il progetto riguarda l'individuazione di un'area da riqualificare nel territorio urbano di Follonica e la co-progettazione, realizzazione e monitoraggio di interventi di urbanistica tattica in collaborazione con gli operatori commerciali e turistici ed i residenti».

Alla manifestazione hanno partecipato anche associazioni ambientaliste come la Fiab, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, alcune associazioni sportive locali e l’associazione grossetana dei giocatori di scacchi.

La manifestazione è stata ampiamente partecipata da centinaia di persone che per tutta la giornata hanno animato la piazza del mercato, liberata dalle auto e restituita per un giorno ai e alle follonichesi. L'iniziativa ha unito L'Open Street Lab e la Settimana Europea della Mobilità, giunta alla sua ventunesima edizione. Un'occasione e una vetrina per attivarsi in un processo di miglioramento della mobilità urbana, nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita.

«L’obiettivo della manifestazione era anche quello di valorizzare il mercato coperto – conclude Ricciuti – con tutte le sue potenzialità, per farlo conoscere a un pubblico ancora più vasto. Peccato non sia stata colta l'opportunità di tenere aperta la struttura per l'intera giornata, organizzando la merenda per i ragazzi, momenti conviviali a tema o momenti ludico ricreativi all'interno, che avrebbero dato la possibilità alle persone di entrare dentro al mercato accedendo ai servizi commerciali presenti. Questo – prosegue Ricciuti – è il primo incontro di un percorso articolato che prevede altre occasioni di confronto durante le quali sarà possibile continuare il dialogo costruttivo intrapreso da tempo con gli operatori del commercio. Il prossimo appuntamento è previsto per il 7 novembre, dalle 10 alle 12 al Casello Idraulico di via Roma. Confidiamo sulla presenza di tuti gli operatori del commercio per coinvolgerli nell’iniziativa e continuare il proficuo lavoro iniziato».