Open Day. Pallavolo Grosseto…. non solo Volley

Grosseto: Pallavolo Grosseto…. non solo Volley. Giovedì 21 luglio a partire dalle ore 21.00 Vi aspettiamo tutti in Piazza Dante alla Notte dello Sport!! In Piazza ci saranno due Stand uniti insieme, quello di Pallavolo Grosseto e quello di AVIS comunale Grosseto oltre a 2 campi da Pallavolo che accoglieranno tutti coloro che vorranno divertirsi e scoprire la nostra attività.

La novità dei 2 Stand “gemellati” nasce già negli anni precedenti e si rinnova ancora con più vigore suggellando la collaborazione tra la nostra società e AVIS. L’ obiettivo del nostro Presidente e quello di AVIS, Erminio Ercolani, è di fare breccia nella sensibilità dei giovani per far sì che un numero sempre maggiore di loro si avvicini al prezioso atto di donare il sangue. Giovedì 21 Luglio è anche la data dove partirà ufficialmente la campagna reclutamento della nostra Società per la stagione ’22-’23 del settore “giovanissimi”. Partirà con una bellissima e attesissima novità che sarà quella del reclutamento dei maschietti.

“Tantissimi genitori e addetti ai lavori ce lo hanno chiesto”, - dice il presidente Riccardo Tinacci, - “ed in Società abbiamo pensato che i tempi fossero maturi per lanciarsi in questa nuova avventura; ovviamente, per il momento, i corsi per i maschietti saranno dedicati ad una fascia di età compresa tra i 5 ed i 10 anni, poi per il prossimo futuro valuteremo altre azioni”.

Vi aspettiamo in Piazza Dante per provare la Pallavolo, per aderire ai nostri progetti sportivi ed ovviamente nei centri trasfusionali chiamando lo 0564 27008 per un atto di “cuore”. Per info ed iscrizioni 3807961595.