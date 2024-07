Omicidio del corriere argentino, il sindacato Unarma plaude alla Tenenza di Arcidosso

Arcidosso: «Desideriamo iniziare questa lettera - si legge nella nota dell'Associazione Sindacale Carabinieri Unarma - esprimendo il nostro sincero plauso per l'eccezionale operato dei militari della Tenenza di Arcidosso e del Reparto Operativo di Grosseto. La professionalità dimostrata nel risolvere il complesso caso dell'omicidio del corriere argentino Nicolas Matias Del Rio ha evidenziato la dedizione e l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire sicurezza e giustizia. Questo è un esempio tangibile di come il senso di appartenenza possa guidare le forze dell'ordine a risolvere situazioni complesse.



Il territorio dell'Amiata presenta sfide significative in termini di sicurezza. La morfologia e le tipicità di questa zona richiedono una presenza costante per mantenere alti i livelli di monitoraggio e vigilanza. Un incremento delle unità operative potrebbe migliorare significativamente la sicurezza reale, consentendo una maggiore copertura del territorio e una risposta più rapida alle emergenze, limitando l’invio di servizi provvisori verso la costa.

A fronte di un incremento del personale, si prospetta come soluzione ottimale la costruzione di nuovi alloggi di servizio. Una risorsa attualmente sottoutilizzata che potrebbe essere sfruttata per questo scopo visto che la Tenenza di Arcidosso, che fino al 2014 era sede di Comando Compagnia, dispone di un intero piano vuoto. Uno spazio che potrebbe essere riqualificato per costruire degli alloggi di servizio. Questa soluzione rappresenterebbe un uso efficiente delle risorse esistenti e un incentivo significativo per il personale a scegliere quel reparto come destinazione».