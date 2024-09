Oltre 80 “ingegneri podisti” da tutta Italia partecipano alla Marcia Verde

La storica gara maremmana, giunta alla 51° edizione, è stata inserita nel programma dei Campionati Nazionali degli ingegneri in Maremma, che si sta svolgendo in questi giorni



Roccastrada: Sono tante le discipline sportive che si tengono in contemporanea in Maremma in occasione dei Campionati Nazionali degli Ingegneri: sabato 7 settembre, a Roccastrada, sarà la volta del podismo con la partecipazione alla Marcia Verde di oltre 80 ingegneri, provenienti da tutta Italia.

La Marcia Verde è una storica manifestazione di carattere agonistico del territorio maremmano, giunta alla 51° edizione, organizzata dal Comune di Roccastrada e dalla Provincia di Grosseto con il patrocinio della UISP. La gara fa parte del circuito podistico “Corri nella Maremma 2024”.

Il ritrovo per tutti gli atleti sarà alle ore 15, presso largo Garibaldi a Roccastrada. La partenza è prevista alle 17.30. Il percorso di gara è lungo circa 11.5 Km, ripetendo due volte un circuito ad anello.

“Ringraziamo gli organizzatori della Marcia Verde per aver accettato questa collaborazione speciale con l’ordine degli ingegneri in occasione dei Campionati Nazionali. – afferma Enrico Romualdi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Grosseto – Per noi sono state giornate intense in cui abbiamo messo in campo una complessa macchina organizzativa per accogliere al meglio i nostri ospiti provenienti da tutta Italia.”

I Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia sono organizzati dall’ordine degli ingegneri di Grosseto, in occasione del 68° Congresso Nazionale Siena-Grosseto. L’edizione ha ottenuto il patrocinio istituzionale di Provincia di Grosseto, Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada e Follonica.