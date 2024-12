Olga Ciaramella entra nel Cda di Fondazione Grosseto Cultura

Grosseto: È Olga Ciaramella il nuovo consigliere del Cda di Fondazione Grosseto Cultura. La nomina, firmata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna lunedì 2 dicembre, arriva in sostituzione del dimissionario Angelo Mecacci.

Olga Ciaramella, laureata in materie letterarie, ex dirigente scolastico, è stata consigliere comunale e provinciale con deleghe tra l’altro alla Cultura e alla Scuola, membro del direttivo del Parco delle Colline Metallifere, della Corale Puccini, della Fondazione Its Eat, e della Fondazione Polo universitario grossetano e all'interno della quale ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente, è stata scelta per ricoprire il posto vacante all’interno del Cda di Fondazione Grosseto Cultura.

«La Fondazione Grosseto Cultura – evidenziano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – si è da sempre posta l'obiettivo di promuovere e coordinare iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale in modo dinamico e partecipativo a servizio della cittadinanza. Siamo certi che il contributo della consigliera Olga Ciaramella porterà nuove idee, competenze e visioni che stimoleranno il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle iniziative culturali. Siamo consapevoli – concludono – di quanto sia fondamentale il dialogo culturale come strumento per la crescita economica e sociale, per questo rinnoviamo il nostro impegno verso una cultura inclusiva e accessibile. La nuova composizione del gruppo riflette chiaramente il percorso che intendiamo seguire».

Il Cda di Fondazione Grosseto Cultura ha condiviso appieno la scelta dell’Amministrazione comunale, nella convinzione che la nuova consigliera sarà sicuramente un valore aggiunto per il gruppo di lavoro, oltre che per la sua professionalità e la sua esperienza anche per la sua capacità di relazionarsi con gli altri.

«La nomina di Olga Ciaramella – dicono il presidente Giovanni Tombari e i membri del consiglio – rappresenta un’importante aggiunta al nostro team. Siamo entusiasti di accoglierla: la sua competenza e il suo impegno saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per continuare a creare valore per la nostra comunità. Le diamo il benvenuto e le auguriamo buon lavoro, noi saremo al suo fianco per accompagnarla in questo nuovo incarico».