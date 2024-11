Attualità Ognissanti: servizi aggiuntivi per il cimitero di Follonica 1 novembre 2024

1 novembre 2024 157

Stampa

Redazione

Follonica: In occasione della ricorrenza di Ognissanti, si comunica alla cittadinanza che il Cimitero Comunale, nei giorni 1-2-3 Novembre, sarà aperto in orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 17:30. Saranno messe a diposizione numero 2 carrozzine a rotelle per colore che si trovano in difficolta motorie a raggiungere le tombe dei loro cari (chiedere informazioni al dipendente comunale presente). Nei giorni 1-2 Novembre, sarà inoltre presente una pattuglia a piedi della Polizia Municipale, per una attività di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini, nel concetto più ampio di polizia di prossimità. Seguici



