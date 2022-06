"Oggi parliamo di": un pezzo del muro di Berlino è nel parco Sandro Pertini

Rubrica settimanale di approfondimento culturale, storico, educazione civica, scuola e attualità.



Non tutti sanno che nel parco Sandro Pertini di viale Giotto a Grosseto, vi è un frammento del Muro di Berlino. Ce ne parla il Colonnello A.M. Giancarlo Indiati già Comandante del 21^ Gruppo Radar di Poggio Ballone, Presidente della Sezione Provinciale degli Ufficiali in congedo d’Italia Sezione di Grosseto. (U.N.U.C.I.)

“Fra le attività dell’Associazione UNUCI c’è l’aspetto culturale, in questo ambito abbiamo promosso la riqualificazione del monumento dedicato alla pace e ai diritti umani, realizzato dall’artista tedesca Babette Eid presso il parco Sandro Pertini di viale Giotto, dove in occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino, il Comune di Grosseto, con la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura, della Biblioteca Chelliana e della Società Sistema Grosseto, ha riqualificato l’area”.

Il monumento, è stato inaugurato il 27 maggio 1990 alla presenza del Dalai Lama del Tibet Tenzin Gyatso, premio Nobel per la pace 1989, ingloba un frammento del muro di Berlino. Il messaggio è chiaro; indipendenza, libertà, pace. Un importante messaggio per tutta la cittadinanza, un’occasione di crescita, di partecipazione e di conoscenza per le future generazioni.

Segue intervista al Colonnello A.M. Giancarlo Indiati già Comandante del 21^ Gruppo Radar di Poggio Ballone, Presidente della Sezione Provinciale degli Ufficiali in congedo d’Italia Sezione di Grosseto. (U.N.U.C.I.)