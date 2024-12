"Oggi parliamo di…": sempre dalla parte di Medusa

Grosseto: Con l’ultimo articolo del 2024, voglio parlare di mitologia, Medusa una delle figure più affascinanti della storia. Creatura leggendaria, descritta come una donna con i serpenti al posto dei capelli, capace di pietrificare chiunque la guardi negli occhi. Forse tutti non sanno che Medusa, fatta diventare un mostro in realtà è una vittima, infatti secondo la mitologia Medusa era originariamente una splendida fanciulla, l’unica mortale di tre sorelle, le Gorgoni. Era talmente bella che aveva attirato l’attenzione del dio del mare, Poseidone, che l’avrebbe violentata nel tempio sacro di Atena. Da qui la grande furia di Atena per la profanazione del suo tempio, trasforma Medusa in un mostro con la terribile capacità di pietrificare chiunque incrociasse il suo sguardo.

Medusa non è nata mostro, tanto meno voleva diventarlo, è stata solo una vittima ingiustamente punita dall’ira di Atena. Sarà Perseo che ucciderà Medusa, grazie allo scudo donatogli da Atena, tagliandogli la testa senza essere pietrificato.

In ogni epoca, diverse sono state le interpretazioni date al mito di Medusa, su di lei non c’è una sola verità, da vittima, a mostro a divinità, Medusa è tutto questo. La sua storia quella di una donna forte, violentata, e poi uccisa, una storia che sembra una vicenda attuale, e non un antico mito. A noi resta solo che riflettere su questa figura, in quanto ci insegna molto, in modo particolare che le apparenze ingannano e la verità non a tutti piace.

Per questo sarò sempre dalla parte di Medusa. Buon 2025 a tutti