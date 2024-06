Rubriche Oggi parliamo di... "Oggi parliamo di...": premiato Tommaso Ruggiero studente 5°B liceo scientifico per il suo elaborato 9 giugno 2024

Simonetta Baccetti

Si è svolta ieri presso la proloco di Grosseto la premiazione degli elaborati di varia natura( poesia ,testo, fotografia) del progetto “LA CITTÀ CHE VORREI, GROSSETO 2050” sul come si può immaginare, la città di Grosseto nel 2050 o su come vorrebbero che fosse la città di Grosseto per quella data. A questo progetto hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori di secondo grado della nostra città. Tra i premiati, arrivato PRIMO EX EQUO, Tommaso Ruggiero studente della 5 B del liceo scientifico cittadino che nel suo elaborato ha trattato temi importanti come Sport, Aziende agricole i Centri educativi, fino a parlare della responsabilizzazione e rispetto dell’ambiente, con attenzione sia sui punti di forza che sulle criticità. Congratulazioni a Tommaso, Grosseto ha bisogno di giovani capaci e interessati alla propria città. Seguici



