"Oggi parliamo di…": la storia di San Valentino

Tutti noi conosciamo il 14 febbraio, giorno di San Valentino, come la festa degli innamorati. L’origine di questa festa fa riferimento proprio a San Valentino, il santo degli innamorati.



Anche qui le leggende sono diverse, ma partiamo da spiegare chi era Valentino.

Valentino, secondo la leggenda nasce a Interamna Nahar, l’attuale Terni nel 176 e muore il 14 febbraio 273, dopo essersi convertito al Cristianesimo, viene ordinato Vescovo di Terni nel 197.

La leggenda ci racconta che dopo essere arrivato a Roma, per predicare il Vangelo, viene a contatto con l’imperatore Claudio II, il quale cerca di convincerlo ad abiurare la propria fede, nonostante le diverse posizioni, l’imperatore risparmia Valentino dalla morte.

Mentre la popolarità di Valentino era sempre più forte, viene arrestato dai solati romani, sotto l’imperatore Aureliano, condotto lontano dalla città e ucciso. Il suo corpo viene seppellito a Terni, dove nel corso del IV secolo sarà costruita la basilica a lui dedicata.

Perché San Valentino è il santo degli innamorati? Le leggende a lui legate ce lo spiegano.

Una tra le tante ci parla, che un giorno San Valentino incontrò due giovani che stavano litigando, colse una rosa e si avvicinò a loro, invitandoli a tenerla insieme tra le loro mani, così facendo fece tornare l’amore tra i due giovani.

Un'altra storia racconta di come San Valentino, abbia celebrato il matrimonio tra una giovane cristiana molto malata di nome Serapia e Sabino un centurione romano. Pur non essendo i genitori favorevoli, sul punto di morte della ragazza, San Valentino, avrebbe prima battezzato il centurione, poi celebrato le nozze. Questo è il motivo per cui San Valentino viene anche considerato il protettore dei matrimoni.

Ricordo che la festa degli innamorati, fu istituita nel 496 da papa Gelasio I, proprio in sostituzione dei festeggiamenti dei Lupercalia in onore del dio Fauno, prendendo così il nome del martire cristiano Valentino di Terni.

Tra leggenda e realtà, la vera storia, di San Valentino è avvolta nel mistero, comprese le data di nascita e morte, resta il fatto che sono state proprio le tradizioni popolari a far diventare il giorno di San Valentino una significativa celebrazione culturale dell’amore, non solo a livello nazionale, ma anche mondiale.