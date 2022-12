"Oggi parliamo di...": la Piramide di Maslow

Che cosa è la Piramide di Maslow?



La piramide di Maslow è uno strumento che graficamente illustra la gerarchia dei bisogni, ideata nel 1943 dallo psicologo statunitense Abraham Maslow, nello specifico è una teoria motivazionale psicologica basata su cinque stadi. Le sue conclusioni furono raccolte nel saggio del 1954 “Motivation and Personalità”.

Maslow spiega che le persone sono motivate nella vita a soddisfare i loro bisogni, alcuni hanno la precedenza su altri, come quelli relativi alla sopravvivenza. I bisogni ci spingono ad agire, una volta assicurati i bisogni relativi alla fisiologia, saliamo i gradini della piramide fino alla vetta.





I bisogni costituiscono il benessere della persona. Maslow nella piramide inserisce alla base i bisogni fisiologici, come la fame, il sonno, connessi alla sopravvivenza fisica dell’individuo, passa poi ai bisogni di sicurezza, come la ricerca di protezione, la tranquillità, contro le preoccupazioni e ansie, ci sono poi i bisogni di appartenenza, legati al fattore sociale, all’amicizia, all’appartenenza ad un gruppo, i bisogni di riconoscimento, comportamenti volti a ottenere il riconoscimento da parte degli altri per le nostre azioni, attraverso i quali si coltiva l’autostima, per finire con i bisogni di autorealizzazione, posizionati nella parte alta della piramide, legati al riconoscimento di se stessi, all’affermazione. Naturalmente l’importanza di questi bisogni cambia da persona a persona. Maslow spiega che l’ individuo per migliorare la propria condizione è portato a soddisfare i bisogni, da quelli elementari dell’uomo, fino a quelli più complessi .

L’evoluzione della società negli ultimi decenni, ha portato a dei cambiamenti rispetto ai valori dei bisogni, enunciati negli anni ’50, quando Maslow ha scritto il suo saggio. Argomento complesso e interessante, caratterizzato da punti di vista e opinioni diverse dei vari esperti, resta la consapevolezza che i bisogni e il ruolo/valore che noi gli diamo, condizionano la nostra vita.