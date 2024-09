Oggi parliamo di…… il cuore di Nera Fondente, di Alessio Terni

È con piacere che oggi ospito nella mia rubrica, Alessio Terni, conosciuto per il suo locale in piazza del sale a Grosseto, Nera Fondente. Chi conosce Alessio sa benissimo quanto sia sempre attento alla ricerca del particolare per la sua clientela, lo conosciamo non solo per la cioccolata, per il ricercato Gin, anche di sua produzione vista la passione per i distillati, ma questa volta è riuscito a creare per i suoi clienti un Menù che rappresenta un connubio perfetto tra storia e territorio, tra passato e presente, un Menù d’eccezione, dove Alessio racconta se stesso e dove tutti, si possono ritrovare.

Lui stesso ci dice: “Nonostante non sia mai stato facile ho sempre avuto la forza di provarci alla fine il modo in cui gestisci la tua vita è ciò che fa la differenza, il cuore di Nera Nondente deriva proprio da questo, da quell'insana voglia di essere unici e questa drink list è la storia della mia vita raccontata in pochi passi spero vi piaccia perché in ogni cocktail racconto un po' di me”.





Non vogliamo oggi svelare tutto il nuovo Menù, ma curiosando, come ci riporta lo stesso Alessio, troviamo:



- il G8, “in realtà vengo dal mondo della cucina dove è iniziata la mia formazione e l'amore per questo lavoro ho avuto molte esperienze ma Bruxelles per il G8 rimane fra le più belle, come potrei non dedicargli uno spazio, è un twist sul Bloody Mary saporito dissetante con una nota spiccata di acidulo del pomodoro giallo”.

-Vallerona, “mi ricorda il passato, quando nonna mi svegliava la mattina e in casa c'era già il profumo del pane, l'olio non poteva mancare mai in tavola, grazie alle nostre olive che ancora oggi coltiviamo”.

- 2006, l'anno di nascita di Nera Fondente, tutto è partito da qui, dolce avvolgente con note amare di cioccolata fondente.

Abbiamo poi le baguette Gourmet dai nomi come:



Salino al latino

Merenda al vicolo

SuperGame

Come dire, chi è di Grosseto sa di cosa parliamo!



Le pinse, sono un’eccellenza di Nera Fondente, anche qui Alessio, ha voluto dare un nome che evocasse la città, il territorio, la vita:



Porta vecchia

Facciamo una vasca

Salitina

Poggio Perotto

Qui mi fermo, altro non diciamo, il resto lo scoprirete andando a Nera Fondente. Io ringrazio Alessio Terni per aver saputo creare un nuovo Menù che ci parla, di vita, di storia, di territorio, ci parla di noi.