"Oggi parliamo di...": 'Aggiungi un posto in macchina' di Stefano Bini

“Aggiungi un posto in macchina” è la trasmissione di Stefano Bini in onda su Rai Isoradio il lunedì dalle 22.00 alle 23.00 In ogni puntata, il pubblico viene intrattenuto con racconti e storie importanti, toccando luoghi bellissimi della nostra Italia, parlando con persone che racconto interessi comuni. Insomma un programma che mette il radioascoltatore al centro dell’interesse, offrendo un’ora di una bellissima e inedita esperienza sotto la direzione di Stefano Bini, da sempre attento e capace a suscitare nei radioascoltatori curiosità ed emozioni. “Un programma - come ci spiega l'ex giornalista e oggi autore e conduttore radio-televisivo - che racconta tradizioni culinarie, culturali e paesaggistiche, a partire dalla storia dei piccoli Comuni, ai segreti, ai racconti di situazioni spesso dimenticate”. Un programma che invita il radioascoltatore a restare sintonizzato, dove Stefano Bini, professionista d’eccellenza della nostra Maremma, non manca mai di parlare del nostro territorio. Il programma è già partito da qualche settimana e sta riscuotendo un grande successo. Quindi tutti sintonizzati su Rai Isoradio (103.3 dalla radio - streaming sul sito raiplaysound.it - App RaiPlay Sound) direttamente dagli studi RAI di Saxa Rubra, il lunedì dalle 22.00 alle 23.00 con “AGGIUNGI UN POSTO IN MACCHINA”.

