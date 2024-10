"Oggi parliamo di...": a Vallerona c’è Caterina, la regina del tortello e dei social

Proprio così a Vallerona c’è nonna Caterina, regina indiscussa del tortello e per rimanere al passo con i tempi, anche dei social. Caterina la conoscono tutti, valleronese doc, nel suo ristorante si possono assaporare gustosi piatti, tra cui i suoi famosi tortelli, che nonna Caterina prepara con cura per i suoi clienti. Armata di matterello, elabora una pasta “fatta in casa” buonissima, dal sapore genuino, che Nonna Cate, condisce con prelibati sughi. Affianca il nipote Walter che gestisce il ristorante e il figlio Liano che gestisce il bar del paese.







La Trattoria da Peppe è dove, da più di 35 anni, prepara i suoi piatti, punto di riferimento per tutto il paese.

Nonna Cate nata a Vallerona, classe 1937, è caratterizzata da simpatia e semplicità, un connubio perfetto che l’ha proiettata, con i suoi modi di dire e di fare, a pieno titolo nel mondo dei social, dove i suoi video riscuotono un enorme successo. È diventata una influencer seguita e grazie anche a questo il paese di Vallerona viene conosciuto in tutto il mondo, basti pensare che Nonna Cate, su Instagram ha raggiunto 41,7 Mila followers. È un vulcano, non si ferma mai, nonostante l’età, quando il nipote gli dice di andare a riposarsi, lei va nel giardino con la zappa a sistemare i fiori. Walter ci racconta un’anteprima: “a breve uscirà l’amaro della casa, dove le etichette saranno rigorosamente mie e di Nonna Caterina”. Il 6 di dicembre nonna Caterina compie 87 anni, e come ci riporta il nipote Walter, verrà organizzata una festa per il compleanno.

Venite a Vallerona, venite a conoscere Caterina, ma soprattutto venite a mangiare nella sua trattoria, dove il buon cibo, ci riporta indietro nel tempo, dove tutto era più sano e genuino. D’altronde lo dice anche il ritornello: “la razza è bona, venite a piglia moglie a Vallerona”.