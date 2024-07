"Oggi parliamo di...": 28 luglio, giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

Grosseto: Oggi domenica 28 luglio 2024 si celebra la IV Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Giornata istituita da Papa Francesco che ha come tema “Nella vecchiaia non abbandonarmi”.

Un argomento quello scelto dal Santo Padre, che intende sottolineare come la solitudine faccia parte troppo spesso della vita di tanti anziani.

Questa giornata per sensibilizzare tutti a riflettere sul tema della solitudine. Abbiamo bisogno di progetti sempre più mirati che mettano al centro la persona anziana nella società, nelle scuole per esempio, per raccontare storie di un passato che fu, per far scoprire ai più piccoli i lavori di una volta, come valore aggiunto, risorsa per la famiglia e per la società, tutta.

Obiettivo è sconfiggere la cultura dello scarto, di cui gli anziani spesso sono vittime.

Per questo che ogni comunità dovrebbe investire nel costruire legami tra le generazioni con un fine ultimo che è quello di combattere la solitudine.

Nella speranza che questa giornata serva a sensibilizzare tutti, sul ruolo importante che anziani e nonni hanno per la famiglia, dalle piccole azioni quotidiane, alla gestione dei nipoti, concludo ricordando la poesia ”Alla nonna “ di Gabriele D’Annunzio:

D’inverno ti mettevi una cuffietta coi nastri bianchi come il tuo visino, e facevi ogni sera la calzetta, seduta al lume, accanto al tavolino.

Io imparavo la Storia Sacra in fretta e poi m’accoccolavo a te vicino, per sentirti narrar la favoletta del drago azzurro e di Guerrin Meschino.

E quando il sonno proprio mi vinceva m’accompagnavi fino alla mia stanza e m’addormivi al suono dei tuoi baci.

Allora agli occhi chiusi m’arridea di fantasime splendide e fugaci, in mezzo ai fiori, una gioconda danza.