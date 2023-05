Sport Oggi allo Jannella: Bbc Grosseto Spirulina Becagli – Nettuno 1945 6 maggio 2023

Monia Tanganelli Grosseto: La penultima giornata della fase di qualificazione di serie A baseball propone, per sabato 6 maggio allo stadio Jannella, due incontri decisivi per l’accesso ai playoff tra Bbc Grosseto Spirulina Becagli e Nettuno 1945, uno alle 15,30 e l’altro alle 20,30.

Un duello che può risultare determinante per la classifica: infatti, entrambe le formazioni tirreniche sono alle spalle del Bsc Grosseto, rispettivamente con due e una sconfitta e, dall’esito del doppio confronto, potrebbero essere emessi anche dei verdetti. La formazione grossetana, che ha riscattato le due pesanti sconfitte contro il Bsc, andando a vincere due incontri sul diamante del Sala Baganza, ha dimostrato di aver compreso bene la strategia da adottare. Sorretto a dovere da Cozzolino e Gonzalez (confermati partenti anche per sabato), e dai loro rilievi, il Bbc ha cambiato passo in battuta e ha chiuso i conti con facilità. Il duello contro il Nettuno 1945, allenato dall’ex giocatore del Bbc, Roberto De Franceschi, presenta un alto grado di difficoltà, perché i nettunesi hanno costruito un roster con i migliori giocatori del loro vivaio, come Andrea Sellaroli, che con 556 di media è quarto alle spalle di Celli del San Marino (682), di Carrera (611) e di Pereira (571). Sul monte l’attenzione è rivolta alla coppia Pecci-Pizziconi, che garantisce esperienza e qualità. In casa Bbc invece, senza l’infortunato Freddy Noguera, che ha cominciato a muovere i primi passi, e Barcelan, atteso per la prossima settimana, lo staff tecnico ha le scelte obbligate: Cozzolino e Gonzalez lanciatori; Pizzoli e Sarrocco ricevitori; Biscontri, Vaglio, Martini e Herrera interni; Sarrocco (Franceschelli), Tomsjansen e Chelli esterni; Carletti (Pizzoli) bd. Il programma della 4ª giornata nel girone D: Spirulina Becagli Grosseto-Nettuno 1945 (sabato alle 15,30 e alle 20,30); Nettuno2-Crocetta Parma (sabato alle 15,30 e domenica alle 10); Bsc Grosseto-Sala Baganza (domenica alle 11 e alle 16). La classifica: Big Mat Grosseto 1.000 (4-0); Nettuno 1945 750 (3-1); Spirulina Becagli Grosseto e Crocetta 600 (3-2); Nettuno 2 333 (2-4); Sala Baganza 0 (0-6). (foto Carlo Marcoaldi) Seguici





