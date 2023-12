Offese a Sindaco e consiglieri: Ciaffarafà assolto

Grosseto: «Dopo nove anni di calvario giudiziario, è arrivata la sentenza che mi assolve perché "il fatto non costituisce reato"». Così Riccardo Ciaffarafà commenta la notizia della sentenza della Corte di Appello che lo assolve, in riforma della condanna di primo grado, dall’imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale, nella specie i consiglieri comunali e il sindaco di Santa Fiora.

L'ex consigliere comunale di Santa Fiora era stato condannato in primo grado dal giudice Vincenzi per aver espresso un giudizio politico nel non riconoscere come legittima l'elezione di Federico Balocchi e dei consiglieri di maggioranza, per la quale fu querelato. Oggi la Corte di Appello di Firenze ha assolto da ogni accusa Riccardo Ciaffarafà, difeso dall’avvocato Alessandro Antichi.