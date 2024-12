Occhio alle truffe: incontri di sensibilizzazione a Scarlino con i carabinieri

Scarlino: L’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Scarlino, organizza un ciclo di incontri pubblici dal titolo "Occhio alle truffe". L’iniziativa è finalizzata alla formazione e sensibilizzazione della cittadinanza, con particolare attenzione alla prevenzione delle truffe rivolte agli anziani. Gli appuntamenti sono in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 17 nella Sala Auser del Puntone, giovedì 5 dicembre alle ore 17 alla Sala Auser di Scarlino Scalo e venerdì 6 dicembre alle ore 17 in Sala consiliare (capoluogo).

Gli eventi saranno tenuti dal maresciallo ordinario Davide Pedone, comandante della Stazione dei carabinieri di Scarlino, che guiderà il pubblico attraverso preziosi consigli e strategie per riconoscere ed evitare le truffe più comuni. L’iniziativa rappresenta un’occasione importante per informarsi e proteggersi da potenziali rischi, contribuendo alla sicurezza della comunità locale. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.