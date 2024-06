Occhiali da sole: stupire con classe ed eleganza

Ci sono accessori che riescono a dare un tocco in più al look e persino raccontare la propria personalità. Tra questi spiccano gli occhiali da sole: basti pensare ai divi e alle dive del cinema che ne hanno fatto un tratto distintivo. Dagli Aviator indossati da Tom Cruise in Top Gun ai Blues Brothers, da James Dean in gioventù bruciata a James Bond, solo per fare qualche esempio.



Simbolo di classe ed eleganza, sono tra i must dell’estate: insieme al cappello, completano l’outfit rendendolo unico e favorendo la ricerca di uno stile personale.

Abbina gli occhiali al tuo modo di vestire

Trovare il modello giusto trasforma un outfit basic in uno originale, esprimendo personalità. Per abbinare al meglio gli occhiali al proprio look, si consiglia di prendere in considerazione mood e fisicità.

Oltre alla forma del viso, che esamineremo tra poco, a fare la differenza sono colori e design. Per uno stile casual e rilassato, scegli montature in acetato colorato o con lenti a specchio che aggiungono un tocco di freschezza; se preferisci un risultato più elegante, quelle in metallo sottile o gli intramontabili aviator che risultano perfetti per un risultato sofisticato. Un buon compromesso che non passa mai di moda? Gli occhiali Tom Ford, da sole e da vista, dal look classico hanno una soluzione per tutti e sono estremamente versatili.

E per quanto riguarda le tonalità? Anche per gli uomini, prendere in considerazione la stagione armocromatica è un’ottima idea: individuare la palette di nuances che valorizza al massimo il volto è di grande supporto.

Scegliere il design in base ai lineamenti

Valorizzare il proprio viso significa conoscerne la forma e quindi adattare il design degli accessori per enfatizzarlo. Ma nel momento in cui si ha il bisogno di scegliere i sunglassses come si fa? Si mettono da parte i trend del momento e si inizia a pensare alla moda come ad un campo artistico che allo stesso tempo deve renderci speciali. Non è l’accessorio il protagonista ma lo è la persona che lo indossa.

Vediamo nel dettaglio, per ogni tipologia di volto quali si rivelano le opzioni migliori:

Ovale . È il più versatile e può portare quasi tutte le tipologie ma c’è da dire che quella a goccia tipo aviator e le rettangolari sono le soluzioni top che esaltano le proporzioni;

. È il più versatile e può portare quasi tutte le tipologie ma c’è da dire che quella a goccia tipo aviator e le rettangolari sono le soluzioni top che esaltano le proporzioni; Rotondo . Per bilanciare, opta per occhiali dalle forme squadrate o rettangolari che aggiungono angoli e definizione, allungando visivamente i lineamenti;

. Per bilanciare, opta per occhiali dalle forme squadrate o rettangolari che aggiungono angoli e definizione, allungando visivamente i lineamenti; Quadrato . Qui ragioniamo al contrario rispetto alla situazione precedente, perché cerchiamo montature tonde o ovali per andare ad addolcire le zone più spigolose. Potrebbe essere una buona opzione l’Aviator a goccia;

. Qui ragioniamo al contrario rispetto alla situazione precedente, perché cerchiamo montature tonde o ovali per andare ad addolcire le zone più spigolose. Potrebbe essere una buona opzione l’Aviator a goccia; Rettangolare . Per armonizzare un viso lungo e stretto, acquista montature più larghe e arrotondate. In questo caso devi assolutamente considerare gli occhiali con lenti grandi e forme geometriche;

. Per armonizzare un viso lungo e stretto, acquista montature più larghe e arrotondate. In questo caso devi assolutamente considerare gli occhiali con lenti grandi e forme geometriche; A diamante. Se hai zigomi pronunciati e fronte e mascella più stretti, dovresti preferire design ovali o a goccia. I modelli rimless, senza montatura, sono un'ottima idea per esaltare i lineamenti.

Gli occhiali da sole sono il must dell’estate: acquistando la montatura adatta a sé è possibile rendere il proprio stile inimitabile, valorizzando al massimo l’outfit.