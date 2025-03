Nuovo progetto: Banca Tema e Cri Costa Argento con Ambra Sabatini

Argentario: Nuovo progetto per il 2025, grazie per le sponsorizzazioni del 2024 a Banca Tema e la collaborazione di Sezione Soci di Unicoop Tirreno della Costa d'Argento ed il Professor Alessandro Rinaldi di Roma.

Un nuovo progetto per aumentare le strumentazioni elettro medicali sulle proprie ambulanze, soprattutto quelle di emergenza ed urgenza, che sono in servizio in convenzione con la asl sud est. Viene lanciata in questi giorni dalla Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, viene curata dalla delegata di area due Piera Casalini, che è anche consigliere del Comitato e dal Delegato di area 1 Salute, che sovrintende a vari servizi del Comitato, che coordina, anche per gli aspetti dei trasporti e della protezione civile, Mauro Pasquarelli, gli aspetti sanitari sono seguiti dal dottor Giorgio Rizzardi, Direttore Sanitario del Comitato e Medico di Cri. Già ci sono importanti adesioni, spiega Piera Casalini, così come fù fatto lo scorso anno, per il quale in particolare si ringrazia Banca Tema, il Professor Rinaldi di Roma, Sezione Soci della Unicoop Tirreno della Costa d'Argento, sede centrale di Vignale Riotorto.