Rinnovati anche i contenuti della narrazione turistica che viene effettuata, nonché la qualità dell’accoglienza. A breve, on line anche sito Visit Radicondoli rinnovato. A tutto questo si aggiunge la riqualificazione delle sale di Palazzo Bizzarrini. Ed ancora, la digitalizzazione attraverso Qr-code della segnaletica turistica nei due borghi di Radicondoli e Belforte.

Radicondoli: Nuovo look per l’ufficio turistico di Radicondoli. Che vuol dire rinnovare anche i contenuti della narrazione turistica che viene effettuata, nonché la qualità dell’accoglienza. Non a caso, a breve, on line anche il nuovo sito Visit Radicondoli.

Sabato prossimo, 14 dicembre, alle 17, presso il Punto Informazioni Turistiche di Radicondoli, si alza il sipario su tutto il nuovo progetto voluto dall’amministrazione comunale di Radicondoli. Sarà inaugurato il Punto Informazioni Turistiche di Radicondoli. E sarà questa l’occasione anche di fare una carrellata sullo sviluppo di “visitRadicondoli” con il progetto di riqualificazione dei punti di informazione e culturali, della comunicazione su social e web, della nuova Sala Mostre Sergio Pacini a Palazzo Bizzarrini e, come già detto, del portale turistico Visit Radicondoli a breve on line: "Loving Radicondoli” - si adora per una vacanza si ama per una vita”.

“E’ un investimento fondamentale per quel turismo di qualità, interessato al paesaggio e all’andare lento in cui noi crediamo - dice il sindaco Francesco Guarguaglini – Le attività ricettive e di turismo sono una risorsa centrale per questa nostra realtà che accoglie, indirizza, racconta di sé attraverso le tante iniziative che propone. E ora anche nelle strutture della prima accoglienza turistica, nella digitalizzazione mediante Qr-code della segnaletica che accompagnerà il viaggiatore nei diversi luoghi del nostro comune.

In sostanza il progetto ha tre focus. In primis, l’ufficio turistico con la riqualificazione ambienti e arredo, il nuovo schermo per promo, la nuova entrata con segnaletica, le attività promozionali sui social Facebook e Instagram e, appunto, il nuovo portale. A tutto questo si aggiunge la riqualificazione della Sala Pacini di Palazzo Bizzarrini, ovvero della sala congressi, con nuovo impianto audio e video, la segnaletica, l’aumento dei posti con saletta provvista di video. Ed ancora, la digitalizzazione degli itinerari di informazione e storici già presenti nei due borghi e il progetto di segnaletica per le opere contenute nella Collegiata dei Santi Simone e Giuda con il collegamento al nuovo portale grazie al Qr-code.