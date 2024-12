Attualità Nuovo laser per gli interventi di chirurgia dermatologica 17 dicembre 2024

L’Unità operativa complessa di Dermatologia dell’Ospedale Misericordia può contare su un nuovo strumento, arrivato in donazione grazie ad un’iniziativa del Comitato per la Vita odv di Grosseto. Grosseto: Questo lunedì 16 dicembre è stato consegnato un sistema laser destinato all’asportazione delle lesioni dermatologiche e di tutte le forme tumorali cutanee. Si tratta di un apparecchio Deka, SmartX Ide Punto, del valore di circa 50mila euro. «Siamo contenti di effettuare questa donazione - dichiara Oreste Menchetti, presidente Comitato per la Vita Odv - stiamo portando avanti le attività di assistenza, anche una nuova modalità dedicata alle donne che include prestazioni di estetista. Già nel 2025, grazie al supporto del nostro consulente scientifico, abbiamo già altri progetti pronti da realizzare». «Siamo molto lieti di celebrare questo nuovo gesto di solidarietà da parte di un’associazione così importante e radicata nel territorio - dichiara la direttrice sanitaria della Asl Tse, Assunta De Luca - si rinnova un rapporto di sinergia fra il mondo del volontariato e la sanità pubblica». «Con questo strumento - dichiara Camilla Peccianti della Uoc Dermatologia - sarà possibile intervenire in maniera più rapida e quindi aumentare le nostre capacità di risposta nei confronti delle persone. Le lesioni dermatologiche e le forme tumorali cutanee sono in aumento». «Esprimiamo il nostro ringraziamento nei confronti del Comitato per la Vita - dichiara il direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro - siamo ancora una volta confortati che insieme agli investimenti della nostra azienda non manca il supporto del terzo settore nell’integrare gli strumenti del Misericordia». Seguici



