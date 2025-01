Nuovo cinema Tirreno: Pino Daniele, Angelina Jolie e Tom Hanks tra i protagonisti

Due weekend con le proiezioni di “Pino Daniele – Nero a metà”, “Maria” e “Here” a Borgo Carige

Capalbio: Doppio weekend all’insegna del cinema. Alla sala polifunzionale di Borgo Carige saranno proiettati “Pino Daniele – Nero a metà” di Marco Spagnoli, “Maria” di Pablo Larrain e “Here” di Robert Zemeckis.

Il primo sarà proiettato sabato 11 gennaio, alle ore 16.30 e alle 21.30, e domenica 12 gennaio, alle ore 18.45; il film di Pablo Larrain e con Angelina Jolie ci sarà sabato 11, alle ore 18.45, domenica 12, alle 16.30 e alle 21, sabato 18, alle 18.45, e domenica 19 gennaio, alle 21; “Here”, invece, con Tom Hanks e Robin Wright, sarà proiettato sabato 18, alle 16.30 e alle 21.30, e domenica 19 gennaio, alle ore 16.30 e alle 18.45.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per acquistare i buoni è possibile scrivere all’indirizzo nuovocinematirreno@gmail.com.